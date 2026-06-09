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Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέταξε τη Meta να παρέχει δωρεάν στους ανταγωνιστικούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης πρόσβαση στην πλατφόρμα WhatsApp εντός πέντε εργάσιμων ημερών, όσο διεξάγει έρευνα για πιθανές παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού, αποβλέποντας στο να πλήξει ανεπανόρθωτα τον ανταγωνισμό σε αυτή την αγορά.

Προσωρινά μέτρα κατά της Meta για το WhatsApp

«Σήμερα, απαιτούμε από τη Meta να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο WhatsApp για τους ανταγωνιστικούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης, ενώ διερευνούμε κατά πόσο οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Τερέζα Ριμπέρα, επίτροπος Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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The 🇪🇺 Commission imposes interim measures on Meta to preserve free access to WhatsApp for rival AI assistants ✅



For more information 👇

🔗https://t.co/bklJZM9L6I pic.twitter.com/E6b7ueE5Mq — EU Competition 🇪🇺 (@EU_Competition) June 9, 2026

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Κομισιόν ξεκίνησε αντιμονοπωλιακή έρευνα σχετικά με τη νέα πολιτική της Meta να αποκλείει την πρόσβαση στο WhatsApp για παρόχους Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), πλην του Meta AI. Τον Φεβρουάριο του 2026, η Κομισιόν κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι ενδέχεται να εφαρμοστούν προσωρινά μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η πρόκληση σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης στην αγορά από την αλλαγή πολιτικής της Meta. Τον Απρίλιο του 2026, εξέδωσε συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεων στην οποία εξέθετε την πρόθεσή της να διατάξει τη Meta να επαναφέρει την πρόσβαση βοηθών ΤΝ τρίτων στο WhatsApp.

Η απάντηση της Meta

Η Meta επέκρινε την απόφαση της Κομισιόν, προαναγγέλοντας ότι θα ασκηθεί έφεση και κάνοντας λόγο ότι είναι μία «ρυθμιστική υπέρβαση, η οποία επιδοτείται από τις πολυάριθμες ευρωπαϊκές εταιρείες που πληρώνουν».

Το νομικό πλαίσιο

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, το Άρθρο 102 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και το Άρθρο 54 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ απαγορεύουν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης που μπορεί να επηρεάσει το εμπόριο και να εμποδίσει ή να περιορίσει τον ανταγωνισμό εντός της Ενιαίας Αγοράς. Η εφαρμογή του Άρθρου 102 της ΣΛΕΕ ορίζεται στον Κανονισμό 1/2003.

The European Commission has ordered Meta to give competing AI assistants free access to WhatsApp, a rare emergency intervention that will stay in force until it completes an antitrust investigation into the company.https://t.co/eAkxVQTTcY — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) June 9, 2026

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 παράγραφος 1 του Κανονισμού 1/2003, είναι δυνατή η επιβολή προσωρινών μέτρων εάν, εκ πρώτης όψεως, στοιχειοθετείται παραβίαση των κανόνων του δικαίου ανταγωνισμού και συντρέχει επείγουσα ανάγκη για προστατευτικά μέτρα, λόγω του κινδύνου πρόκλησης σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης στον ανταγωνισμό. Αυτή είναι μόλις η δεύτερη απόφαση επιβολής προσωρινών μέτρων βάσει του Κανονισμού 1/2003, μετά την αντίστοιχη απόφαση για την Broadcom το 2009.