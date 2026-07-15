Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πρώην και εν ενεργεία εργαζόμενοι της Meta κατέθεσαν αγωγή κατηγορώντας την εταιρεία για μαζικές απολύσεις χιλιάδων υπαλλήλων μέσω συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η εταιρεία παραβίασε νόμους περί προστατευόμενης εργασίας, απολύοντας άτομα με αναπηρίες, εγκυμοσύνη ή προβλήματα υγείας χωρίς αξιολόγηση.

Η νομική ομάδα των εργαζομένων ζητά από το δικαστήριο την έκδοση προσωρινής διαταγής για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

Εκπρόσωπος της Meta απάντησε ότι οι αποφάσεις για το εργατικό δυναμικό λαμβάνονται αποκλειστικά από ανθρώπους και όχι από την τεχνητή νοημοσύνη.

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Πρώην και εν ενεργεία εργαζόμενοι της Meta κατέθεσαν αγωγή κατά του Αμερικανικού κολοσσού κατηγορώντας τον ότι απέλυσε χιλιάδες υπαλλήλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης και χωρίς κανένα κριτήριο.

Σε αγωγή που κατατέθηκε τη Δευτέρα, οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η Meta παραβίασε όλους τους νόμους περί προστατευόμενης εργασίας, σε περιπτώσεις ασθένειας, εγκυμοσύνης και αναπηρίας, απολύοντας χιλιάδες εργαζομένους αποκλειστικά και μόνο γιατί τα ονόματά τους τυπώθηκαν σε μια λίστα που έφτιαξε το AI.

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Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν 26 ανώνυμους εργαζόμενους, δήλωσαν στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Καλιφόρνιας ότι οι ενάγοντες ήταν μεταξύ του 10% του εργατικού δυναμικού της Meta που απολύθηκε από την εταιρεία τον Μάιο.

«Αυτά τα εργαλεία ΑΙ βασίζονται σε δεδομένα – αξιολογήσεις απόδοσης, βαθμολογίες βαθμονόμησης, μετρήσεις παραγωγικότητας και αξιολογήσεις «AI-native» τα οποία, εκ κατασκευής, δεν μπορούν να αξιολογήσουν την ιδιαιτερότητα ενός εργαζόμενου που βρίσκεται σε προστατευόμενη ιατρική ή οικογενειακή άδεια ή του οποίου η παραγωγή μειώνεται λόγω αναπηρίας», έγραψαν οι δικηγόροι στην κατάθεση.

Αντίθετα, επειδή κατά τη διάρκεια αυτών των αδειών δεν υπήρχαν δεδομένα παραγωγικότητας ή οι επιδόσεις εμφανίζονταν μειωμένες, οι εργαζόμενοι λάμβαναν χαμηλότερη βαθμολογία, με αποτέλεσμα να επιλέγονται δυσανάλογα για απόλυση.

Χαρακτηριστικά, μια εργαζόμενη ενημερώθηκε για την απόλυσή της μόλις δύο ημέρες πριν γεννήσει, ένας άλλος έλαβε χαμηλότερη αξιολόγηση επειδή είχε πάρει αναρρωτική άδεια μετά από τραυματισμό ενώ διευθυντής απολύθηκε ενώ βρισκόταν μόλις 16 ημέρες ενώ ανάρρωνε από χειρουργείο.

Αδιαφορούν για τους εργαζομένους τους

«Οι αποφάσεις για τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού και την οργάνωση λαμβάνονταν και λαμβάνονται από ανθρώπους, όχι από την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Meta λέγοντας ότι η αγωγή υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανησυχία για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας και στα άτομα με αναπηρίες στο εργατικό δυναμικό.

Οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν ζητούν από το δικαστήριο να εκδώσει «προσωρινή διαταγή που θα διατηρεί το status quo της απασχόλησής τους» στη Meta, «εν αναμονή της απόφασης ενός ανεξάρτητου ελέγχου».

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Η αγωγή έρχεται σχεδόν ένα μήνα αφότου ένας ομοσπονδιακός δικαστής στην Καλιφόρνια απεφάνθη κατά της τεχνολογικής εταιρείας Workday, σε μια ξεχωριστή αγωγή που σχετίζεται με εργαζομένους και αφορά τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για αποφάσεις πρόσληψης.

Σε αυτήν την υπόθεση, ο δικαστής έκρινε ότι η Workday έλαβε αποφάσεις οι οποίες φέρονται να παραβίαζαν τους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους σχετικά με τις διακρίσεις μεταξύ των εργαζομένων.

Η Workday αν και αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, παραδέχθηκε ότι η «τεχνολογία εξετάζει μόνο τα προσόντα εργασίας, όχι τα προστατευόμενα χαρακτηριστικά όπως η φυλή, η ηλικία ή η αναπηρία».

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