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Οι αρχές συνέλαβαν πέντε άτομα σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία, ενώ πραγματοποίησαν δώδεκα έρευνες σε χώρους υπόπτων και επιχειρήσεων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την επιχείρηση Midas, οι διωκτικές αρχές δέσμευσαν τραπεζικούς λογαριασμούς και προχώρησαν σε κατασχέσεις ακινήτων και αυτοκινήτων σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες εισέπρατταν ΦΠΑ από διασυνοριακές συναλλαγές χωρίς να τον αποδίδουν στα δημόσια ταμεία των χωρών που επλήγησαν οικονομικά.

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Μία μεγάλη υπόθεση οργανωμένης φορολογικής απάτης, με επίκεντρο το εμπόριο κινητών τηλεφώνων και εκτιμώμενη ζημία 114 εκατομμυρίων ευρώ, ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε πέντε συλλήψεις σε τρεις χώρες, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), που εκδόθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2026, οι ερευνητικές ενέργειες συνδέονται με την επιχείρηση «Midas» και συντονίζονται από το γραφείο της EPPO στο Μόναχο της Γερμανίας.

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Τρεις συλλήψεις στην Κύπρο, μία στη Γερμανία και μία στην Ιταλία

Οι πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, έπειτα από ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, μία στη Γερμανία και μία στην Ιταλία.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες σε χώρους υπόπτων και επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις επεκτάθηκαν στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Ιταλία, με τη συνεργασία εθνικών διωκτικών και φορολογικών υπηρεσιών.

Πώς λειτουργούσε το σύστημα με τα κινητά τηλέφωνα

Στο επίκεντρο βρίσκεται μία μορφή απάτης γνωστή διεθνώς ως VAT carousel fraud, δηλαδή κυκλική απάτη ΦΠΑ. Η μέθοδος εκμεταλλεύεται το ιδιαίτερο φορολογικό καθεστώς των διασυνοριακών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο τέτοιων κυκλωμάτων, εταιρείες εμφανίζονται να αγοράζουν και να μεταπωλούν εμπορεύματα μέσω διαδοχικών συναλλαγών. Κάποια από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις εισπράττει ΦΠΑ, αλλά δεν τον αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Αυτές οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται «εξαφανισμένοι έμποροι» (missing traders).

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Στην υπόθεση «Midas», σύμφωνα με την EPPO, χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες και ενδιάμεσοι σε Γερμανία, Αλβανία και Σουηδία, με αντικείμενο την εμπορία smartphones.

Η ζημία στη Σουηδία και στη Γερμανία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσδιορίζει τη συνολική εκτιμώμενη φορολογική ζημία σε 114 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 80 εκατομμύρια ευρώ αποδίδονται σε απώλειες φορολογικών εσόδων στη Σουηδία και 34 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία.

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Τα ποσά δεν αποτελούν τελεσίδικα δικαστικά διαπιστωμένες ζημίες, αλλά εκτιμήσεις των αρχών που διεξάγουν την έρευνα.

Η ελληνική συμμετοχή και οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων

Η επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις στην ελληνική επικράτεια. Στο πλαίσιο της συνολικής επιχείρησης δεσμεύθηκαν ποσά έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.

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Ωστόσο, η EPPO δεν διευκρινίζει δημοσίως ποια συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία κατασχέθηκαν στην Ελλάδα, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες τους ή ποια είναι η ακριβής σύνδεσή τους με τους υπόπτους. Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη ενοχής.

Η «Midas» είχε αποκαλυφθεί ήδη από το 2024

Στις 29 Φεβρουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ανακοινώσει μεγάλη διεθνή επιχείρηση με την ίδια κωδική ονομασία, κατά την οποία είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 180 έρευνες σε 17 χώρες και είχαν συλληφθεί 14 άτομα.

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Εκείνη η έρευνα αφορούσε φερόμενη απάτη ΦΠΑ ύψους έως 195 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω εμπορίας smartphones, μικρών ηλεκτρονικών συσκευών και προστατευτικών μασκών. Οι αρχές είχαν κατασχέσει κινητά τηλέφωνα αξίας άνω των 15,3 εκατομμυρίων ευρώ, ένα γιοτ αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ, μετρητά και κρυπτονομίσματα ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα, ρολόγια και χρυσό.

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Τα ευρήματα αυτά αφορούν την επιχείρηση του 2024 και δεν πρέπει να αποδίδονται αυτομάτως στους πέντε υπόπτους της νέας υπόθεσης.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η επόμενη ημέρα

Η EPPO αποτελεί ανεξάρτητο εισαγγελικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

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Eppo.europa.eu / Eppo.europa.eu