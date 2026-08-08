Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η παρατεταμένη έκθεση των κινητών τηλεφώνων σε υψηλές θερμοκρασίες προκαλεί μόνιμη μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας και επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις της συσκευής.

Οι χρήστες οφείλουν να αποφεύγουν την έκθεση των συσκευών τους στον ήλιο και να περιορίζουν τη χρήση απαιτητικών εφαρμογών κατά τη διάρκεια καύσωνα.

Η φόρτιση του κινητού πρέπει να αποφεύγεται όταν η συσκευή είναι θερμή, καθώς η διαδικασία αυτή παράγει επιπλέον θερμότητα επιβαρύνοντας τα εξαρτήματα.

Σε περιπτώσεις υπερθέρμανσης, συνιστάται η αφαίρεση της προστατευτικής θήκης και η σταδιακή ψύξη της συσκευής σε σκιερό μέρος με καλό αερισμό.

Η τοποθέτηση του κινητού σε ψυγείο ή κατάψυξη απαγορεύεται αυστηρά, διότι η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει υγρασία και σοβαρές εσωτερικές βλάβες.

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Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν δοκιμάζουν μόνο τις αντοχές μας, αλλά και εκείνες του κινητού μας. Είτε βρισκόμαστε στην παραλία, είτε οδηγούμε με το GPS ανοιχτό, είτε αφήσουμε για λίγα λεπτά τη συσκευή πάνω στο τραπέζι κάτω από τον ήλιο, η υπερθέρμανση μπορεί να εμφανιστεί πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζουμε.

Οι κατασκευαστές προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη δεν επηρεάζει μόνο τις επιδόσεις της συσκευής, αλλά μπορεί να μειώσει μόνιμα τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

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Σύμφωνα με το apnews.com η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να επηρεάσει τις επιδόσεις του κινητού, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις η συσκευή μπορεί να περιορίσει αυτόματα ορισμένες λειτουργίες ή ακόμη και να απενεργοποιηθεί προσωρινά.

Δεν αφήνουμε ποτέ το κινητό στον ήλιο

Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι να αφήνουμε το κινητό εκτεθειμένο στον ήλιο ή μέσα στο αυτοκίνητο. Όπως σημειώνει το consumerreports.org η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου μπορεί να εκτοξευθεί μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα η συσκευή να υπερθερμανθεί ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιείται.

Αν είμαστε στην παραλία ή σε εξωτερικό χώρο, προτιμάμε να το έχουμε στη σκιά ή μέσα σε μια τσάντα και όχι εκτεθειμένο στις ακτίνες του ήλιου.

Περιορίζουμε τις «βαριές» εφαρμογές

Όταν το κινητό έχει ήδη ζεσταθεί, καλό είναι να του δώσουμε… μια ανάσα.

Κλείνουμε εφαρμογές που καταναλώνουν πολλούς πόρους, όπως παιχνίδια, streaming βίντεο ή εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας, ενώ αν είναι εφικτό περιορίζουμε προσωρινά και τη χρήση του GPS, ειδικά όταν οδηγούμε για πολλή ώρα μέσα στον καύσωνα.

Το androidauthority.com αναφέρει πώς οι ίδιες οι εταιρείες επισημαίνουν ότι εφαρμογές όπως η πλοήγηση, η κάμερα και τα παιχνίδια υψηλών γραφικών αυξάνουν σημαντικά τη θερμοκρασία της συσκευής όταν χρησιμοποιούνται κάτω από έντονη ζέστη.

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Δεν φορτίζουμε το κινητό όταν είναι ήδη καυτό

Η φόρτιση παράγει έτσι κι αλλιώς θερμότητα. Αν λοιπόν η συσκευή είναι ήδη πολύ ζεστή, καλό είναι να περιμένουμε πρώτα να κρυώσει.

Αρκετές συσκευές μάλιστα διακόπτουν αυτόματα ή επιβραδύνουν τη φόρτιση όταν η θερμοκρασία τους ξεπεράσει τα ασφαλή όρια, προκειμένου να προστατεύσουν την μπαταρία τους.

Αφαιρούμε τη θήκη αν ζεσταθεί πολύ

Σύμφωνα με το tomsguide.com οι χοντρές θήκες, ιδιαίτερα από σιλικόνη ή άλλα μονωτικά υλικά, μπορούν να παγιδεύσουν τη θερμότητα.

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Αν παρατηρήσουμε ότι το κινητό καίει, αφαιρούμε προσωρινά τη θήκη ώστε να αποβάλει πιο εύκολα τη θερμότητα και το αφήνουμε για λίγα λεπτά σε δροσερό και σκιερό σημείο.

Επιπλέον το consumerreports.org αναφέρει ότι η συχνή γρήγορη φόρτιση, ειδικά όταν η συσκευή βρίσκεται ήδη σε υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να επιταχύνει τη φυσιολογική φθορά των μπαταριών λιθίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγουμε εντελώς το fast charging, αλλά καλό είναι να μην το χρησιμοποιούμε όταν το κινητό είναι ήδη πολύ ζεστό ή βρίσκεται εκτεθειμένο στον ήλιο.

Το μεγαλύτερο λάθος; Το ψυγείο και η κατάψυξη

Όσο δελεαστικό κι αν ακούγεται, δεν βάζουμε ποτέ το κινητό στο ψυγείο ή στην κατάψυξη.

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Το apnews.com επισημαίνει ότι η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής, αυξάνοντας τον κίνδυνο βλάβης στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Οι ειδικοί συνιστούν να αφήνουμε το κινητό να κρυώσει φυσικά, σε σκιερό χώρο με καλό αερισμό ή μπροστά σε έναν ανεμιστήρα.

Αν εμφανιστεί μήνυμα υπερθέρμανσης

Αν η συσκευή εμφανίσει προειδοποίηση ότι πρέπει να κρυώσει ή σβήσει μόνη της, δεν προσπαθούμε να την ενεργοποιήσουμε αμέσως.

Την αφήνουμε να επανέλθει σταδιακά σε φυσιολογική θερμοκρασία, χωρίς να την φορτίζουμε ή να την πιέζουμε με απαιτητικές εφαρμογές. Οι περισσότερες σύγχρονες συσκευές διαθέτουν μηχανισμούς προστασίας που περιορίζουν προσωρινά λειτουργίες όπως η φωτεινότητα της οθόνης, η φόρτιση ή ακόμη και η χρήση της κάμερας μέχρι να πέσει η θερμοκρασία.

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Με πληροφορίες από apnews.com,consumerreports.org,androidauthority.com,tomsguide.com

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