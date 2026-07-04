Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών συσκευών μειώνει τη συσσώρευση θερμότητας και την κατανάλωση ενέργειας μέσα στον χώρο του υπνοδωματίου.

Οι ανοιχτόχρωμες κουρτίνες συσκότισης αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ ο σωστός αερισμός με το άνοιγμα των παραθύρων τη νύχτα βελτιώνει τη θερμοκρασία.

Η χρήση ανεμιστήρων και η κατάλληλη ρύθμιση της υγρασίας συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πιο άνετης ατμόσφαιρας για τον ύπνο.

Η τοποθέτηση του κρεβατιού μακριά από τοίχους που απορροφούν θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας βοηθά σημαντικά στη διατήρηση της δροσιάς.

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Σύμφωνα με το Johns Hopkins Medicine, η διαδικασία του ύπνου μας καταλαμβάνει το 1/4 με 1/3 της ανθρώπινης ζωής, επιβεβαιώνοντας τη βιολογική αναγκαιότητα της ανάπαυλας. Αφού, λοιπόν, περνάμε ένα τόσο μεγάλο διάστημα του χρόνου μας στο κρεβάτι, ας φροντίσουμε τις ημέρες της αφόρητης ζέστης να το κάνουμε όσο πιο δροσερό γίνεται με απλούς και φυσικούς τρόπους.

Σύμφωνα με το Realsimple, έχουμε και λέμε:

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Τα συνηθισμένα ηλεκτρονικά είδη, όπως οι μεγάλες τηλεοράσεις, οι φορητοί υπολογιστές, οι οθόνες και ακόμη και οι φορτιστές κινητών τηλεφώνων, είναι ουσιαστικά μικρές θερμαντικές συσκευές. Ακόμη και όταν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, καταναλώνουν ρεύμα. Το να αποσυνδέoυμε ή να απενεργοποιούμε τις ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται μπορεί να συμβάλει στη μείωση της περιττής συσσώρευσης θερμότητας, στη βελτίωση της άνεσης και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Για να διατηρείται ένα υπνοδωμάτιο πιο δροσερό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνιστάται η χρήση κουρτινών συσκότισης ανοιχτού χρώματος, όπως λευκές, οι οποίες αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία και περιορίζουν τη θέρμανση των τοίχων, των δαπέδων και των επίπλων. Αντίθετα, οι σκούρες και βαριές κουρτίνες ή τα σκούρα στόρια απορροφούν θερμότητα και μπορούν να αυξήσουν τη θερμοκρασία του χώρου.

Η σωστή κυκλοφορία του αέρα είναι επίσης σημαντική. Ανάλογα με τη διαρρύθμιση του συστήματος κλιματισμού, η διατήρηση της πόρτας του υπνοδωματίου ανοιχτής ή κλειστής μπορεί να συμβάλει στη σταθερότερη θερμοκρασία. Συνιστάται επίσης να έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα το βράδυ που είναι πιο δροσερά και κλειστά την ημέρα που κάνει περισσότερη ζέστη.

Οι ανεμιστήρες δεν μειώνουν τη θερμοκρασία του αέρα, αλλά δημιουργούν αίσθηση δροσιάς μέσω της κυκλοφορίας του. Όταν υπάρχουν δύο ανοιχτά παράθυρα, ένας ανεμιστήρας μπορεί να κατευθύνεται προς τα έξω για να απομακρύνει τον ζεστό αέρα, ενώ από το άλλο παράθυρο εισέρχεται ο πιο δροσερός νυχτερινός αέρας. Οι ανεμιστήρες οροφής είναι πιο αποτελεσματικοί όταν περιστρέφονται αριστερόστροφα, δημιουργώντας ρεύμα αέρα προς τα κάτω.

Η μείωση της υγρασίας με έναν αφυγραντήρα μπορεί να κάνει τον χώρο πιο άνετο, παρότι η συσκευή παράγει μικρή ποσότητα θερμότητας κατά τη λειτουργία της. Για τον περιορισμό της υγρασίας, είναι χρήσιμη η επιδιόρθωση διαρροών, η χρήση εξαερισμού και η λειτουργία του κλιματιστικού.

Τέλος, η θέση του κρεβατιού επηρεάζει τη θερμική άνεση. Ένα μικρό κόλπο που κάνει μεγάλη διαφορά είναι να τοποθετήσουμε το κρεβάτι μας μακριά από έναν τοίχο που δέχεται τον απογευματινό ήλιο. Τα τούβλα απορροφούν τη θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας και την απελευθερώνουν τη νύχτα, οπότε ουσιαστικά κοιμόμαστε δίπλα σε ένα καλοριφέρ.

Με πληροφορίες από: Realsimple , Johns Hopkins Medicine