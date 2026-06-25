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Το αίτημα βασίζεται στην πρακτική των αγώνων ποδοσφαίρου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας εργαζομένων που εκτίθενται σε κινδύνους λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Τα στοιχεία της συνομοσπονδίας δείχνουν σημαντική αύξηση των θανάτων από τη ζέστη στον εργασιακό χώρο και αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων κατά τους καύσωνες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του ζητήματος, αναφέροντας πως εξετάζει την προστασία των εργαζομένων στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης της σχετικής οδηγίας.

Επί του παρόντος, η Επιτροπή δεν ανακοίνωσε υποχρεωτικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραπέμποντας την ευθύνη για την εφαρμογή τους στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

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Την ώρα που η Ευρώπη δοκιμάζεται από το κύμα καύσωνα, τα ευρωπαϊκά συνδικάτα ζητούν από την Κομισιόν να κάνει για τους εργαζόμενους αυτό που ήδη γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ: να θεσπιστούν υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης.

Το αίτημα διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, η ETUC, η οποία εκπροσωπεί 45 εκατομμύρια μέλη από 93 συνδικαλιστικές οργανώσεις σε 41 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και 10 ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές ομοσπονδίες. Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμευτική νομοθεσία για μέγιστες θερμοκρασίες εργασίας και δικαίωμα σε υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης χωρίς απώλεια αμοιβής, μαζί με πρόσβαση σε νερό, σκιά και τουαλέτες.

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Η αφορμή είναι τα υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης που εφαρμόζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά από καμπάνια της διεθνούς ένωσης ποδοσφαιριστών FIFPRO. Τα διαλείμματα γίνονται μετά το 22ο λεπτό κάθε ημιχρόνου, ώστε οι παίκτες να ξεκουραστούν και να πιούν νερό όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

«Τα υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης που χρησιμοποιούνται στο Μουντιάλ έφεραν στο προσκήνιο τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από την ακραία ζέστη, αλλά και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία τους», δήλωσε η γενική γραμματέας της ETUC, Esther Lynch. Όπως σημείωσε, «οι οικοδόμοι, οι εργάτες γης ή οι οδηγοί λεωφορείων χρειάζονται πολύ περισσότερο από τρία λεπτά για να ανακάμψουν», αλλά το παράδειγμα του ποδοσφαίρου δείχνει πώς η εργασία μπορεί να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το διάλειμμα σε υψηλές θερμοκρασίες είναι ένα μέτρο κοινής λογικής, αλλά πολλοί εργοδότες αρνούνται είτε να το εφαρμόσουν είτε ακόμη και να το συζητήσουν με τα συνδικάτα. Γι’ αυτό, όπως είπε, η Κομισιόν πρέπει να κατοχυρώσει νομικά το δικαίωμα όλων των εργαζομένων σε αυξημένα διαλείμματα, στο πλαίσιο δεσμευτικής νομοθεσίας για τις μέγιστες θερμοκρασίες εργασίας μέσω της Πράξης για τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας.

Οι αριθμοί λένε την αλήθεια

Τα στοιχεία που επικαλείται η ETUC δείχνουν γιατί το θέμα δεν είναι θεωρητικό. Οι θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη στους χώρους εργασίας στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 42% από το 2000, η ταχύτερη αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των εργαζομένων που εκτίθενται σε καύσωνες κατά την εργασία τους στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 60% τα τελευταία 20 χρόνια.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 47% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει αισθανθεί υπερβολική ζέστη στη δουλειά, αλλά μόλις το 15% λέει ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία του. Όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου, ο κίνδυνος εργατικού ατυχήματος αυξάνεται κατά 5% έως 7%, ενώ πάνω από τους 38 βαθμούς τα ατυχήματα γίνονται 10% έως 15% πιθανότερα.

Χωρίς ανάσα

Το θέμα τέθηκε σήμερα και στη μεσημβρινή ενημέρωση της Κομισιόν. Η ερώτηση έγινε σε μια περίοδο όπου η ζέστη δοκιμάζει και τις Βρυξέλλες, όπου η χρήση κλιματισμού παραμένει περιορισμένη και ακόμη και σε αρκετούς χώρους γραφείων της Κομισιόν δεν υπάρχει πάντα κλιματισμός. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αστειεύτηκε ότι «όλοι υποφέρουμε από τη ζέστη» και ότι η αίθουσα της ενημέρωσης Τύπου είναι «η εξαίρεση», καλώντας τους δημοσιογράφους να βρουν καταφύγιο εκεί.

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Πέρα από το σχόλιο, η απάντηση της Κομισιόν ήταν προσεκτική. Η εκπρόσωπος τόνισε ότι οι κίνδυνοι από τις υψηλές θερμοκρασίες στην εργασία λαμβάνονται «πολύ σοβαρά» και ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εργασιακών δικαιωμάτων και ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Η Κομισιόν υπενθύμισε επίσης ότι το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί και ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής γίνονται πλέον αισθητές σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος, η οδηγία για τους χώρους εργασίας βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης και στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται, μεταξύ άλλων, πώς μπορούν να προστατευθούν καλύτερα οι εργαζόμενοι από τους κινδύνους που προκαλούν οι καύσωνες και η κλιματική αλλαγή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντως, δεν ανακοίνωσε σε αυτή τη φάση υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέπεμψε στις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των εθνικών μέτρων, ενώ σημείωσε ότι η ίδια θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη σωστή μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα.

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Ο συνομοσπονδιακός γραμματέας της ETUC, Giulio Romani, υπογράμμισε ότι είναι σωστό να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των ποδοσφαιριστών, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην επεκταθούν και στους ανθρώπους που χτίζουν τα στάδια, οδηγούν τα τρένα και τα λεωφορεία που μεταφέρουν φιλάθλους, πωλούν τρόφιμα και ποτά ή καθαρίζουν τις εξέδρες.

Για τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, ο καύσωνας δεν είναι πλέον μια έκτακτη παρένθεση, αλλά μέρος της νέας εργασιακής πραγματικότητας.

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