Οκτώ εργαζόμενοι της αλυσίδας φαστ φουντ Chick-fil-A στις ΗΠΑ έχασαν τη δουλειά τους εξαιτίας ενός βίντεο που ανέβασαν στο TikTok, στο οποίο εμφανίζονταν να χορεύουν κουνώντας το στήθος τους.

Το βίντεο, που ξεπέρασε τα 7 εκατομμύρια προβολές, δείχνει τους οχτώ υπαλλήλους -επτά γυναίκες και έναν άνδρα-, να χορεύουν στους ρυθμούς του “Wanna Mingle x Top of the Cars”, συνοδεύοντάς το με τη φράση «η ομάδα CFA μου είναι καλύτερη από τη δική σου».

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, η αντίδραση της διοίκησης της εταιρείας ήταν αρνητική. Η Chick-fil-A είναι γνωστή για τις χριστιανικές της αξίες, κάτι που αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι τα καταστήματά της παραμένουν κλειστά τις Κυριακές, ώστε οι εργαζόμενοι να ξεκουράζονται και να εκκλησιάζονται.

Σύμφωνα με έναν από τους εργαζομένους που συμμετείχαν στο βίντεο, οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή. Ο ίδιος ανέφερε ότι «και ο τελευταίος από εμάς απολύθηκε», επιμένοντας πως το περιεχόμενο του βίντεο «δεν ήταν κάτι σοβαρό» και εκφράζοντας την έκπληξή του για την αυστηρότητα της τιμωρίας, τονίζοντας ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ανέβαζε viral βίντεο.

Η είδηση προκάλεσε διχασμό στις αντιδράσεις, καθώς κάποιοι επέκριναν την εταιρεία για τις απολύσεις λόγω ενός βίντεο, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι οι εργαζόμενοι όφειλαν να γνωρίζουν και να τηρούν τον κώδικα συμπεριφοράς της εταιρείας.

Με πληροφορίες από The New York Post