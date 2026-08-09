Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 15η Αυγούστου αποτελεί υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, κατά την οποία απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων, με ορισμένες νόμιμες εξαιρέσεις.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται νόμιμα κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75% για τις ώρες εργασίας τους.

Στις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται κανονικά την πληρωμή τους, ενώ οι μηνιαίοι μισθωτοί λαμβάνουν τον συμφωνημένο μισθό τους χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Σε περίπτωση που η εργασία κατά την αργία υπερβαίνει το νόμιμο ωράριο ή την εβδομαδιαία απασχόληση, καταβάλλονται επιπλέον οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις για υπερεργασία ή υπερωρία.

Η ημέρα της υποχρεωτικής αργίας δεν συμψηφίζεται με το εβδομαδιαίο ρεπό και δεν προσμετράται στη διάρκεια της κανονικής άδειας των εργαζομένων.

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Η αργία του Δεκαπενταύγουστου, φέρνει συγκεκριμένους κανόνες για την αμοιβή των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ανάλογα με το σύστημα εργασίας και τον τρόπο αμοιβής τους.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ), η ημέρα του Δεκαπενταύγουστου αποτελεί υποχρεωτική αργία, όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

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Κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται η λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών, με εξαίρεση όσες επιχειρήσεις επιτρέπεται να λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν στις 15 Αυγούστου

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες, οι εργαζόμενοι που θα εργαστούν στις 15 Αυγούστου δικαιούνται πρόσθετες αποδοχές.

Οι ημερομίσθιοι λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιό τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις ώρες που θα εργαστούν.

Οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται επίσης προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους και αφορά τις ώρες απασχόλησης κατά την αργία.

Τι ισχύει στις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν την ημέρα της αργίας, οι εργαζόμενοι με πενθήμερο σύστημα εργασίας που αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο, παρότι δεν θα εργαστούν το Σάββατο 15 Αυγούστου.

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν κανονικά τον συμφωνημένο μισθό τους, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

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Αντίστοιχα, όσοι εργάζονται με εξαήμερο σύστημα και δεν απασχοληθούν την ημέρα της αργίας, δικαιούνται κανονικά την αμοιβή τους. Οι ημερομίσθιοι θα λάβουν συνολικά έξι ημερομίσθια για την εβδομάδα, ενώ οι μηνιαίοι μισθωτοί πληρώνονται επίσης κανονικά.

Τι ισχύει για το πενθήμερο και την έκτη ημέρα εργασίας

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους εργαζόμενους με πενθήμερο, όταν η εργασία το Σάββατο 15 Αυγούστου αποτελεί έκτη ημέρα απασχόλησης μέσα στην εβδομάδα.

Σε αυτή την περίπτωση η εργασία δεν μπορεί να ξεπερνά τις οκτώ ώρες, ενώ το ημερομίσθιο, όπως διαμορφώνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις, αυξάνεται επιπλέον κατά 40%, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

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Αν λειτουργήσει εκτάκτως επιχείρηση που συνήθως αργεί

Εάν μια επιχείρηση που παραμένει συνήθως κλειστή τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες λειτουργήσει εκτάκτως και νόμιμα στις 15 Αυγούστου, οι εργαζόμενοι δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν επιπλέον ποσό ίσο με το 1/25 του μισθού τους για πλήρη απασχόληση, ενώ οι ημερομίσθιοι δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο. Και στις δύο περιπτώσεις καταβάλλεται επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις ώρες εργασίας κατά την αργία.

Δεν συμψηφίζεται το ρεπό με την αργία

Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει ότι δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ημέρας υποχρεωτικής αργίας με ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό).

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Παράλληλα, εφόσον η εργασία της 15ης Αυγούστου πραγματοποιείται νόμιμα πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίως, καταβάλλονται επιπλέον οι νόμιμες προσαυξήσεις για υπερεργασία ή υπερωρία, πέραν της αμοιβής που προβλέπεται για την εργασία σε ημέρα αργίας.

Τι ισχύει για όσους βρίσκονται σε άδεια

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε κανονική άδεια και αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου, ενώ η συγκεκριμένη ημέρα δεν αφαιρείται από τις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.

Για τους εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό δεν προβλέπεται επιπλέον ημερομίσθιο, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση η ημέρα της υποχρεωτικής αργίας δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της ετήσιας άδειας.

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Τέλος, η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι όπου προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κανονισμών, επιχειρησιακής πρακτικής ή εθίμου, αυτοί εξακολουθούν να υπερισχύουν.

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