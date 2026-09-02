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Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα των ηλεκτρονικών συσκευών που μπορούν να έχουν μαζί τους οι μαθητές στο σχολείο.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένους περιορισμούς, οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα και το είδος της συσκευής. Ιδιαίτερα αυστηροί είναι οι κανόνες για τα κινητά τηλέφωνα, αλλά και για τις «έξυπνες» συσκευές που έχουν δυνατότητα επικοινωνίας, συνδεσιμότητας ή καταγραφής εικόνας και ήχου.

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Τι ισχύει στα Δημοτικά

Στα Δημοτικά Σχολεία απαγορεύεται η χρήση και η μεταφορά κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στο σχολικό περιβάλλον.

Ο περιορισμός αφορά και τα smartwatches που μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητά τηλέφωνα ή διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων μέσω Bluetooth. Όπως προβλέπεται, δεν είναι δυνατό να ελέγχεται καθημερινά από τους εκπαιδευτικούς η λειτουργικότητα κάθε διαφορετικής συσκευής.

Εξαίρεση αποτελούν τα απλά ρολόγια άσκησης ή fitness trackers, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ανταλλαγής δεδομένων μέσω Bluetooth και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καταγραφή της σωματικής δραστηριότητας.

Για τη χρήση μιας τέτοιας συσκευής, οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως τη διεύθυνση του σχολείου.

Η απαγόρευση δεν περιορίζεται στην ώρα του μαθήματος. Ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και επομένως καλύπτει και τα διαλείμματα, καθώς και τις κενές ώρες.

Οι ίδιοι περιορισμοί εφαρμόζονται και σε άλλες «έξυπνες» ηλεκτρονικές συσκευές που διαθέτουν δυνατότητα συνδεσιμότητας ή σύστημα λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας εικόνας ή ήχου.

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Τι ισχύει στη Μέση Εκπαίδευση

Στη Μέση Εκπαίδευση προβλέπεται δυνατότητα μεταφοράς του κινητού τηλεφώνου από τους μαθητές, χωρίς όμως να επιτρέπεται η χρήση του κατά τη διάρκεια της σχολικής λειτουργίας.

Η πρόβλεψη συνδέεται και με την ανάγκη επικοινωνίας των μαθητών με τους γονείς ή κηδεμόνες τους μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου, για παράδειγμα όταν ακολουθούν εξωσχολικές δραστηριότητες.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τους μαθητές ΑμεΑ. Όταν μια ηλεκτρονική συσκευή κρίνεται απαραίτητη για τη λειτουργικότητα του παιδιού, επιτρέπεται η μεταφορά της στο σχολείο.

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Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς

Διαφορετικό είναι το πλαίσιο που αφορά τους εκπαιδευτικούς. Μπορούν να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια επισκέψεων, εκδρομών ή όταν έχουν την επίβλεψη μαθητών.

Ωστόσο, η συσκευή προβλέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ώστε να είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία με τις Πρώτες Βοήθειες, το υπουργείο Παιδείας ή τους γονείς και κηδεμόνες.

Με τον τρόπο αυτό, οι κανόνες επιχειρούν να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολικό περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα τις απαραίτητες εξαιρέσεις για λόγους ασφάλειας, υγείας και λειτουργικότητας.

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