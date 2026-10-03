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Σήμερα είναι τόσο απλό, ώστε σχεδόν δεν το σκεφτόμαστε. Βγάζουμε μία φωτογραφία με το κινητό, πατάμε ένα κουμπί και μέσα σε δευτερόλεπτα βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Το 1922, όμως, η ιδέα ότι μια εικόνα μπορούσε να «ταξιδέψει» χωρίς να μεταφερθεί η ίδια η φωτογραφία έμοιαζε σχεδόν με επιστημονική φαντασία.

Η φωτογραφία μπήκε στο τηλεφωνικό καλώδιο

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Στις 3 Οκτωβρίου 1922, στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός εφευρέτης Charles Francis Jenkins πραγματοποίησε μια ιστορική επίδειξη μετάδοσης φωτογραφιών μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Τα ηλεκτρικά σήματα της εικόνας μεταφέρθηκαν μέσω του δικτύου και στη συνέχεια μπορούσαν να ανασυνθέσουν την εικόνα στον προορισμό της.

Ήταν ένα από τα σημαντικά βήματα στην ιστορία της τηλεμετάδοσης εικόνων και ένας πρόδρομος τεχνολογιών που αργότερα θα γίνονταν γνωστές ως wirephoto και fax.

Δεν ξεκίνησαν όλα το 1922

Η προσπάθεια μετάδοσης εικόνων από απόσταση είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα. Εφευρέτες στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες πειραματίζονταν επί δεκαετίες με ηλεκτρικά και τηλεγραφικά συστήματα. Ο Γάλλος Édouard Belin ήταν επίσης από τους πρωτοπόρους της φωτοτηλεγραφίας.

Γι’ αυτό το γεγονός της Ουάσινγκτον δεν πρέπει να θεωρείται η «εφεύρεση» της μετάδοσης φωτογραφίας. Ήταν, όμως, χαρακτηριστικός σταθμός στη μετάβαση από τη φωτογραφία ως φυσικό αντικείμενο στη φωτογραφία ως πληροφορία που μπορούσε να μεταδοθεί ηλεκτρικά.

Η επανάσταση για τις εφημερίδες

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Οι εφημερίδες ήταν από τους μεγάλους κερδισμένους της νέας τεχνολογίας. Μέχρι τότε, μια φωτογραφία από ένα μακρινό γεγονός έπρεπε ουσιαστικά να ταξιδέψει: με αυτοκίνητο, τρένο, πλοίο ή αεροπλάνο.

Η δυνατότητα μετάδοσης φωτογραφιών μέσω τηλεφωνικών και τηλεγραφικών δικτύων άλλαξε σταδιακά τη δημοσιογραφία. Η εικόνα μπορούσε πλέον να φτάσει στη σύνταξη μιας εφημερίδας πολύ πριν φτάσει ο φωτογράφος.

Από το fax στο e-mail

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Για πολλές δεκαετίες το fax αποτέλεσε βασικό εργαλείο επιχειρήσεων, υπηρεσιών, εφημερίδων και δημόσιων οργανισμών. Ένα έγγραφο ή μία εικόνα σαρώνονταν, μετατρέπονταν σε ηλεκτρικό σήμα, περνούσαν μέσα από την τηλεφωνική γραμμή και αναπαράγονταν στον παραλήπτη.

Αυτό που το 1922 απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό και ένα ολόκληρο πείραμα, αργότερα έγινε καθημερινότητα στα γραφεία όλου του κόσμου. Και ύστερα ήρθε το Διαδίκτυο.

Σήμερα η φωτογραφία γίνεται δεδομένα

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Σήμερα, όταν στέλνουμε μια φωτογραφία με e-mail, εφαρμογή μηνυμάτων ή μέσω κοινωνικού δικτύου, η εικόνα είναι ένα ψηφιακό αρχείο. Μετατρέπεται σε δεδομένα και μεταφέρεται μέσα από δίκτυα οπτικών ινών, κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi, υποθαλάσσια καλώδια και άλλες υποδομές του Διαδικτύου.

Μπορεί να διασχίσει χιλιάδες χιλιόμετρα σε ελάχιστο χρόνο και να εμφανιστεί σχεδόν αμέσως στην οθόνη ενός άλλου κινητού ή υπολογιστή. Η βασική ιδέα, ωστόσο, παραμένει συγγενική με εκείνη των πρωτοπόρων: να μετατρέψεις την εικόνα σε σήματα ή δεδομένα, να τα μεταφέρεις και να ανασυνθέσεις την εικόνα στην άλλη άκρη.

Ένας αιώνας που άλλαξε τα πάντα

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Από τα πρώτα πειράματα μετάδοσης εικόνας περάσαμε στο wirephoto, στο fax, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στο e-mail, στο Διαδίκτυο, στα smartphones και στις εφαρμογές άμεσης επικοινωνίας.

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Τότε, η μετάδοση μιας φωτογραφίας ήταν είδηση. Σήμερα, ένας άνθρωπος μπορεί να τραβήξει μια εικόνα στην Αθήνα και λίγες στιγμές αργότερα να την έχουν δει άνθρωποι στη Νέα Υόρκη, στο Τόκιο ή στο Σίδνεϊ.

Κι όμως, πίσω από αυτή την αυτονόητη καθημερινή κίνηση κρύβεται μια τεχνολογική διαδρομή περισσότερο από ενός αιώνα — και ένα από τα σημαντικά της βήματα έγινε στην Ουάσινγκτον, στις 3 Οκτωβρίου 1922.

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