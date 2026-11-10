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Ανδρουλάκης ζήτησε διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης και κατήγγειλε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ως επικίνδυνες για τα εθνικά συμφέροντα.

Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου απέρριψε τις αιτιάσεις περί διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι το έργο προχωρά με διεθνή στήριξη και η διακοίνωση έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Στην αντιπαράθεση συμμετείχαν επίσης οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Δημήτρης Καιρίδης και Δημήτρης Μάντζος, ανταλλάσσοντας αιχμές για τη διαχείριση του εθνικού αυτού ζητήματος.

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«Ηλεκτρισμένη» η ατμόσφαιρα στην Ολομέλεια με τον Νίκο Ανδρουλάκη να στρέφει τα «πυρά» του στο κυβερνητικό «στρατόπεδο» για τους χειρισμούς του στην υπόθεση «καλώδιο» Ελλάδας και Κύπρου και τον Σταύρο Παπασταύρου να κατηγορεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως «η στρέβλωση της πραγματικότητας είναι εθνικά επιζήμια και πολιτικά μη υπεύθυνη». Η πόλωση χτύπησε «κόκκινο» όταν στην «μετωπική» σύγκρουση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πήραν μέρος και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων Δημήτρης Καιρίδης και Δημήτρης Μάντζος γεγονός που έφερε την «εκρηκτική» στιγμή της κόντρας – μια εικόνα κυριολεκτικά σε διπλανά έδρανα – Ανδρουλάκη και Καιρίδη.

«Καθαρές απαντήσεις: Ποιο είναι το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας; Το εγκρίνατε; Έγινε στο όνομα μας;» ήταν το ερώτημα που έθεσε με ευθύ τρόπο, κλιμακώνοντας τα ντεσιμπέλ της παρέμβασης του στην Ολομέλεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης προς τα κυβερνητικά έδρανα και τον Σταύρο Παπασταύρου σε σχέση με τις εξελίξεις στην υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

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«Γνώριζε εκ των προτέρων η ελληνική κυβέρνηση ότι θα γινόταν αυτή η διπλωματική κίνηση από την πλευρά της Γαλλία; Είχατε εγκρίνει το περιεχόμενό της; Έγινε στο όνομά μας και για λογαριασμό μας; Οφείλετε να τοποθετηθείτε και όχι η κυβέρνηση να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση. Ούτε μπορώ να κάνω ανεκτό να ακούμε φαιδρές και επικίνδυνες δηλώσεις για τα εθνικά μας συμφέροντα τις τελευταίες ώρες» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ανδρουλάκης για τη ρηματική διακοίνωση

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνέχισε μάλιστα λέγοντας πως «ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης εξίσωσε τη ρηματική διακοίνωση με το χαρτάκι της ΔΕΗ για τη διακοπή ρεύματος. Ο έτερος υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, είπε ότι η ρηματική διακοίνωση είναι σαν την ειδοποίησης της ΕΥΔΑΠ, όταν σκάβει κάτω από το σπίτι σου! “Κάτω από το σπίτι σου”; Κάτω από το σπίτι της Τουρκίας σκάψαμε, κ. Παπασταύρου; Αυτές οι δηλώσεις από τους δύο υφυπουργούς του υπουργείου Εξωτερικών, είναι φαιδρές και επικίνδυνες και πρέπει να απολογηθείτε. Συμφωνείτε; Τι εννοούν; Τι εννοούν σε μία τόσο κρίσιμη καμπή, σε ένα κορυφαίο ζήτημα που αφορά στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας;» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε πως «αυτό που ήθελε να κάνει η Τουρκία το 2024 στην Κάσο, βάλατε να το κάνει η Γαλλία εκ μέρους μας το 2026», τονίζοντας πως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης πρέπει να ολοκληρωθεί με σεβασμό στους κανόνες ευρωπαϊκού κεκτημένου και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Παπασταύρου σε Ανδρουλάκη: «Ούτε η Τουρκία δεν αρθρώνει τέτοια επιχειρήματα»

Ο Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, μίλησε για «διαστρέβλωση» της πραγματικότητας και για «μικροπολιτικούς λόγους» η οποία είναι «εθνικά επιζήμια» και «πολιτικά όχι υπεύθυνη».

«Το έργο είναι εθνικά σημαντικό και προχωράει. Αίτημα άδειας υπέβαλε η Γαλλία μόνο στην Ελλάδα. Η Τουρκία ζητούσε άδεια και δεν της ζητήθηκε άδεια, μόνο από την Ελλάδα εξεδόθη NAVTEX. Το έργο προχωράει, με τη μέγιστη ευρωπαϊκή και διεθνή στήριξη. Αυτή η στήριξη θα έπρεπε να αντανακλάται και στο εσωτερικό, με ένα αρραγές εθνικό μέτωπο. Αντ’αυτού εγείρετε επιχειρήματα και ερωτήσεις που ούτε η άλλη πλευρά, η Τουρκία, δεν έχει τολμήσει να αρθρώσει. Χρειάζεται προσοχή, είναι εθνική υπόθεση» τόνισε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Παπασταύρου στην πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, σε αυτή την συνθήκη, επέμεινε πως η ρηματική διακοίνωση δεν είναι αίτηση άδειας, ούτε αναγνώριση δικαιοδοσιας, αλλά έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο υπουργός υπογράμμισε ως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και πως το έργο πρέπει να προχωρήσει χωρίς εσωτερικές αντιπαραθέσεις, καθώς όλοι πρέπει να βρίσκονται «στο πλευρό του έργου και της Εθνικής Ελλάδος».

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Κόντρα Ανδρουλάκη-Καιρίδη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανταπάντησε στον Σταύρο Παπασταύρου λέγοντας του πως«τέρμα τα ψέματα και τα παιχνίδια. Σας επιστρέφω απόλυτα τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς υπουργέ. Η Τουρκία δεν τα ρωτάει αυτά, επειδή έχει τις απαντήσεις! Έχει τη ρηματική διακοίνωση, ενώ εμείς όχι! Έχει λιώσει η καραμέλα με τα περί εθνικής προσπάθειας».

Ο Δημήτρης Καιρίδης, παίρνοντας τον λόγο, στράφηκε κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει τη ρηματική διακοίνωση, καθώς αυτή η γνωστοποίηση αφορά τη Γαλλία και την Τουρκία. «Εάν είχε το παραμικρό η ρηματική διακοίνωση, ο Ερντογάν θα την είχε ήδη διαρρεύσει, με την πίεση που έχει. Δεν έχει το οτιδήποτε» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, φέρνοντας την ακαριαία αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη από το διπλανό έδρανο.

«Μας λέτε πως δεν γνωρίζετε το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, αλλά είναι ανώδυνη. Πώς το αξιολογείτε; Αφού δεν την γνωρίζετε! Μιλάτε υποθετικά για ένα εθνικό θέμα;» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Δημήτρη Καιρίδη να του αντιλέγει λέγοντας «εσείς πώς μιλάτε, χωρίς να ξέρετε;» και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να του λέει: «Εμείς ρωτάμε» και τον Δημήτρη Καιρίδη να του φωνάζει«ρωτήστε την Τουρκία». «Εμείς είμαστε αντιπολίτευση στην Ελλάδα! Ρωτάμε την ελληνική κυβέρνηση!», ανταπάντησε ακαριαία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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Και έκλεισε την παρέμβαση του λέγοντας χαρακτηριστικά πως «γιατί αν νομίζετε ότι θα επιτρέψει το ΠΑΣΟΚ όποτε η Ελλάδα θέλει να υλοποιήσει τέτοιο ενεργειακό έργο που αφορά στα κυριαρχικά της δικαιώματα να βρίσκει μια άλλη “Γαλλία” για να κάνει αυτή τη δουλειά, είστε γελασμένοι. Εμείς τέτοια ατζέντα δεν έχουμε. Γι’ αυτό θέλουμε απαντήσεις. Και αυτά τα “ίσως γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε”, αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε, τότε είναι ανώδυνο, είναι εθνικά επικίνδυνα έως εθνικά αστεία».