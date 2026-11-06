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Στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Πελοπόννησο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνάντησε την viral φίλαθλο του Παναθηναϊκού, με τους δύο να εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού τροπαίου από τους «πράσινους» στο μπάσκετ.

Πρόκειται για την 86χρονη Παναγιώτα Θωμοπούλου, η οποία δημοσιεύει συχνά βίντεο στον λογαριασμό της pannikgran στα social media, σχολιάζοντας την πορεία της αγαπημένης της ομάδας. Φορώντας πράσινα και χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικές ατάκες, έχει καταφέρει να γίνει viral. Αυτή τη φορά υποδέχτηκε τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Κοπανάκι Μεσσηνίας, όπου κατοικεί.

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Οι δυο τους κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, με την 86χρονη να φορά, όπως συνηθίζει, τη φανέλα του Κέντρικ Ναν. Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περιστραφεί γύρω από τον Παναθηναϊκό και την προοπτική μιας ακόμη κατάκτησης της Euroleague, καθώς γνωστός φίλος της ομάδας είναι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Η ηλικιωμένη φίλαθλος είπε ότι την επόμενη χρονιά θα τοποθετήσουν στο τραπεζάκι μπροστά τους και την όγδοη κούπα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να της απαντά: «να έχεις την υγεία σου και θα βάλουμε και το 10ο».