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Ο ίδιος εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση της έντασης στο πεδίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο με ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναφορικά με την πολιτική σκηνή, ο πρωθυπουργός υποστήριξε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως τη μόνη ρεαλιστική επιλογή διακυβέρνησης, αποκλείοντας κατηγορηματικά συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, ο κ.

Μητσοτάκης υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες διατηρούν ισχυρά θεμέλια ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τέλος, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για τη συνέχιση της καταπολέμησης της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας τα αυξημένα έσοδα για τη στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

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Για το θέμα των ερευνών και της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Travel.gr και του Πρώτου Θέματος.

«Άδεια δόθηκε μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο»

Ερωτηθείς από τον Αντώνη Σρόιερ για το αν το ταξίδι του ερευνητικού πλοίου θα είναι ανέφελο, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις» ενώ πρόσθεσε ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. «Δεν είναι ελληνοκυπριακό έργο αλλά ευρωπαϊκό έργο με γαλλική παρουσία», εξήγησε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι «η άδεια έχει δοθεί μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι λάθος να συγχέουν κάποιοι μία ενημερωτική διαδικασία με την αδειοδότηση που έχει δοθεί μόνο από Ελλάδα και Κύπρο.»

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Σχετικά με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την τουρκική πλευρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν δημιουργεί ζητήματα στην ελληνική κυβέρνηση. «Η ενημέρωση από τη γαλλική πλευρά προς την Τουρκία δεν δημιουργεί νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αίτημα για αδειοδότηση. Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση δεν έχει κάποιο πρόβλημα με αυτήν την ενημέρωση που έγινε στις τουρκικές αρχές από τη γαλλική πλευρά», εξήγησε.

Όσο για τους τουρκικούς ισχυρισμούς, σημείωσε ότι «το τι λέει η Τουρκία δημόσια δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει η πραγματικότητα, ποιος έδωσε την άδεια και από ποιον ζητήθηκε. Η άδεια ζητήθηκε από ελληνικές και κυπριακές αρχές και όχι από την Τουρκία ή από κάποιο άλλο παράκτιο κράτος».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης, διερωτώμενος «γιατί σε ορισμένα ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος δεν μπορεί να υπάρχει ελάχιστος κοινός παρονομαστής και γιατί κάποιοι επιλέγουν να πιστέψουν την άλλη πλευρά και όχι την κυβέρνηση;»

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα της ενημέρωσης των κομμάτων από την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν έχει αρνηθεί ποτέ την ενημέρωση και ζήτησε να υπάρχει μία σοβαρή συζήτηση γύρω από ένα θέμα που δεν πρέπει να υπάρχουν διαρροές και διαστρεβλώσεις.

«Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει κλιμάκωση της έντασης»

Για το ενδεχόμενο να εμφανιστούν τουρκικά πολεμικά κοντά στο σημείο των ερευνών και για το πως θα αντιδράσει η ελληνική πλευρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή για όλα τα ενδεχόμενα», εκτιμώντας όμως ότι δεν θα υπάρξει κάποια κλιμάκωση της έντασης για αυτό το θέμα. Υπενθύμισε όμως ότι και στο παρελθόν υπήρξαν στιγμές έντασης με τη γειτονική χώρα και τόνισε ότι γι’ αυτό η κυβερνηση επενδύει στις Ένοπλες Δυνάμεις που είναι πιο ισχυρές από ποτέ, γιατί «μας επιτρέπουν να διασφαλίζουμε την κυριαρχία μας». Αυτό που εξήγησε ο πρωθυπουργός για τα ελληνοτουρκικά είναι ότι «είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε γείτονες με την Τουρκία, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Παρά τις διαφωνίες μας, έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία υποχώρηση, να προχωρούμε έργα σημαντικά και να αναδείξουμε τον ρόλο της Ελλάδος, που είναι περιφερειακός κόμβος που συνδέει την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή».

Τοποθετήθηκε επίσης και για το ενδεχόμενο ψήφισης του τουρκικού νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, τονίζοντας ότι «θα ήταν λάθος η Τουρκία να προχωρήσει, θα ήταν μια μεγάλη επιβάρυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε μία εποχή που επικρατεί αναβρασμός στον κόσμο ολόκληρο. Και αν συμβεί, θα υπάρξει δυναμική αντίδραση της Ελλάδος» είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και της μονομερούς κήρυξης από την ελληνική πλευρά των 12 ναυτικών μιλίων.

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Μητσοτάκης: Τι είπε για τις εκλογές στις ΗΠΑ και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Στις ισχυρές βάσεις που έχουν Ελλάδα και ΗΠΑ εστίασε ο πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για το αποτέλεσμα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών. «Η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν ισχυρές βάσεις και ισχυρά θεμέλια και στα δύο κόμματα. Η στήριξη στις ΗΠΑ υπήρξε ανέκαθεν διακομματική», σημείωσε και υπενθύμισε ότι έχει συνεργαστεί τόσο με τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και με τον Τζο Μπάιντεν.

Επίσης ερωτηθείς για την αντικατάσταση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, εξήγησε ότι «δεν επιλέγουμε εμείς ποιος θα έρθει στην Ελλάδα. Θα συνεργαστούμε με οποιονδήποτε επιλέξει ο Αμερικανός πρόεδρος», εξηγώντας παράλληλα ότι η παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν είναι θετική εξέλιξη αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να προκαλέσει αναταραχή.

Μητσοτάκης: «Η κυβέρνηση αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με τη διαφθορά»

Ερωτηθείς για τις τελευταίες εξελίξεις με τις εξιχνιάσεις θεμάτων διαφθοράς, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η κυβέρνηση αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα». Όπως είπε, ήταν κάτι το αυτονόητο αλλά στη χώρα μας δεν ήταν αυτονόητο και συμπλήρωσε ότι «το ελληνικό FBI εμείς το φτιάξαμε, πριν δύο χρόνια. Η κυβέρνηση αποφασίζει να βάλει τάξη».

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Όσο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τόνισε ότι αυτή η προσπάθεια έγινε πιο εντατική από το 2023 μέχρι τώρα και υπογράμμισε ότι πλέον υπάρχουν 9 δισ. έσοδα παραπάνω στην τετραετία, κάτι που θα συμβάλει και στην συνέχεια της στήριξης που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τους πιο ευάλωτους πολίτες.

Αφού αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη χώρα και για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας -με αυτά που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να νομοθετούνται αυτή την περίοδο, έκανε μίλησε πιο ειδικά για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και παραδέχθηκε ότι οι πολίτες έχουν απέναντι τους πραγματικά προβλήματα και περιμένουν λύσεις από την κυβέρνηση. «Δεν είμαστε μάγοι, δεν μπορούμε να καλύψουμε κάθε ανάγκη», εξήγησε και υπογράμμισε ότι στόχος είναι η εξοικονόμηση κάθε ευρώ για να κατευθύνεται για τη στήριξη της κοινωνίας..

«Η αυτοδυναμία της ΝΔ η μόνη ρεαλιστική επιλογή διακυβέρνησης της χώρας»

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η αυτοδυναμία, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κάποιας συνεργασίας με άλλο κόμμα ή κόμματα σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις εκλογές, σημείωσε ότι «έχω αποκλείσει τη συνεργασία με τα μικρά δεξιότερα κόμματα. Το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ», προσθέτοντας όμως ότι αυτή τη στιγμή η αυτοδυναμία της ΝΔ φαντάζει ως η μόνη ρεαλιστική επιλογή για να κυβερνηθεί η χώρα.

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Μητσοτάκης: «Καμία πιθανότητα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα»

Εκεί όμως που ήταν κατηγορηματικά αντίθετος, ήταν στο ενδεχόμενο κάποιας συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Τι να συνεργαστούμε με τον κ. Τσίπρα; Σας το αποκλείω κατηγορηματικά. Απ’ ότι καταλαβαίνω, θέλει να μας βάλει όλους φυλακή. Το έλεγε και το 2023 θέλω να θυμίσω. Δεν θέλω να μιλήσω για τον κ. Τσίπρα, ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα προβλήματά του, αλλά αφού το rebranding απέτυχε παταγωδώς, κάνει αυτό που ξέρει, να πολώνει, να οξύνει. Μόνο που το έκανε πριν 15 χρόνια, είχε και μία φρεσκάδα. Τώρα μου φαίνονται λίγο παρωχημένα», είπε μεταξύ άλλων.

Συνεχίζοντας την αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν θα μπει σε αντιπαράθεση μαζί του και θα προσπαθήσει να επιβάλει και στην παράταξη να μην ασχοληθεί κανείς με τον πρώην πρωθυπουργό.

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«Ο καθένας θα μπορούσε να πει πάρα πολλά για τον κ. Τσίπρα, δεν θα το κάνω, επειδή το τελευταίο που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι μια «κοκορομαχία» Μητσοτάκη – Τσίπρα. Αν θέλει να το κάνει, είναι δική του επιλογή. Δύο φορές το έκανε, δύο φορές δοκιμάστηκε, δεν βγήκε. Όταν κάνεις το ίδιο λάθος, γιατί περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα;», είπε χαρακτηριστικά.

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Κάνοντας έναν μίνι απολογισμό της διακυβέρνησης του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στο ποια κίνηση κρίνει ως πιο θετική εστίασε στην ενίσχυση της ασφάλειας και των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας σημειώνοντας ότι «είναι μια επένδυση που θα μείνει για πολλά χρόνια ως παρακαταθήκη», ενώ ανέφερε και την αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας λέγοντας ότι «ξαναέκανα τη χώρα μια χώρα που τη σέβονται στο εξωτερικό. Δεν μας βλέπουν με στραβό μάτι».

Όσο για το μεγαλύτερο λάθος του, ανέφερε χωρίς δεύτερη σκέψη τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Κι εγώ δεν έκανα παρεμβάσεις σε ένα σύστημα που ήταν σαφές ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει εκ των έσω», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την τρίτη θητεία και για τον πήχη του 25%

Σχετικά με την επιθυμία του να διεκδικήσει τρίτη τετραετία ενώ είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ότι οκτώ χρόνια αρκούν για να κάνει έργο ένας πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και στη διεθνή αναταραχή που υπάρχει προσθέτοντας ότι ο ίδιος έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία από τη μέχρι σήμερα θητεία του ενώ ουσιαστικά έθεσε και το δίλλημα για την επόμενη μέρα:

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«Μέχρι το 2030 θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι, για να το πω πολύ απλά, με τους νικητές ή με τους ηττημένους».

Προς το τέλος η συζήτηση κινήθηκε σε πιο προσωπικό ύφος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρει ότι αυτό που του λείπει από την καθημερινότητα είναι «ένα κανονικό ξύπνημα», ενώ σχετικά με τον πήχη του 25% που είχε θέσει εξήγησε ότι υπάρχει λογοδοσία και απέναντι στο κόμμα και αν ερχόταν ένα ποσοστό κάτω του 25% αυτό θα ήταν κακό και ο ίδιος θα αναλάμβανε τις ευθύνες του.