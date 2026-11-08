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Στις Σέρρες πραγματοποιήθηκε ο επαναπατρισμός σαράντα οκτώ εκκλησιαστικών κειμηλίων που είχαν αφαιρεθεί κατά τη βουλγαρική κατοχή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας και της μεθοδικότητας στην επίλυση μακροχρόνιων εκκρεμοτήτων μεταξύ των κρατών.

Η επιστροφή των κειμηλίων από τη Βουλγαρία αποτελεί απόδειξη ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό κύρος και μπορεί να δικαιώνεται στις διεκδικήσεις της.

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«Οι Αρχάγγελοι να είναι πάντα άγρυπνοι φρουροί των ελληνικών ουρανών και των ανθρώπων που με αυταπάρνηση τους υπερασπίζονται καθημερινά», τόνισε αναφερόμενος στην ημέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την αντιφώνηση του στον Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών όπου παρέστη στη Θεία Λειτουργία.

Αμέσως μετά ο πρωθυπουργός εστίασε στο δεύτερο γεγονός που εορτάζεται σήμερα στις Σέρρες, στην επιστροφή 48 πολύτιμων εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία.

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«Κάθε ιερό αντικείμενο το οποίο επαναπατρίζεται, επουλώνει και μία πληγή στη συλλογική μας μνήμη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για κειμήλια που είχαν αφαιρεθεί το 1917, κατά τη βουλγαρική κατοχή στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης και φυλάσσονταν έκτοτε στη Σόφια και ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον αγώνα που δόθηκε για τον επαναπατρισμό τους.

«Ο κύκλος αναμονής κλείνει οριστικά και μαζί με αυτά επιστρέφουν οι προσευχές αλλά και οι ελπίδες που φέρουν πάνω τους. Είναι ένα γεγονός που αποδεικνύει ότι αν υπάρχει βούληση και μεθοδικότητα, αν υπάρχει τόλμη και αποφασιστικότητα, ακόμα και πιο μακροχρόνιες εκκρεμότητες μεταξύ κρατών μπορούν τελικά να βρουν τη λύση τους», είπε μεταξύ άλλων ενώ έκανε αναφορά και στα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ που παρέδωσε από την πλευρά της η Αθήνα στη Σόφια, τονίζοντας ότι άνοιξε ο δίαυλος για τον εντοπισμό και την επιστροφή όλων των πολιτιστικών αγαθών που βρίσκονται στη Βουλγαρία.

«Αυτό είναι η καλύτερη απάντηση για όσους έσπευσαν να μιλήσουν με μεμψιμοιρία για αυτή την εξέλιξη. Γιατί ξέρετε, η ετεροβαρής δεν είναι μία συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή των θησαυρών μας. Ετεροβαρής και εναντίον μας τελικά, είναι η αδράνεια και η ακινησία που τους κρατούν μακριά».

Αναφερόμενος στις πολλές δυνατότητες που έχει η πολιτιστική διπλωματία της χώρας και στέλνοντας μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες, έκανε λόγο για «πατριωτική πολιτική η οποία αποδεικνύει και δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή. Το κύρος της είναι υψηλό, η φωνή της ακούγεται δυνατή. Δεν φοβάται λοιπόν και να συζητήσει και να διεκδικήσει και τελικά να δικαιωθεί.»

Χαρακτηρίζοντας τα κειμήλια που σήμερα επέστρεψαν στις Σέρρες ζωντανές κιβωτούς πίστης και πολιτισμού, έκλεισε την αντιφώνηση του τονίζοντας ότι «η δικαιοσύνη και η αλήθεια μπορεί να δοκιμάζονται στον χρόνο, στο τέλος όμως πάντα επικρατούν».