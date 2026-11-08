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Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των κτιρίων, με στόχο την απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων ασφαλείας για τη φιλοξενία σημαντικών αγώνων.

Η κυβερνητική επένδυση αποσκοπεί στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στην προώθηση της κουλτούρας της οδικής ασφάλειας στους νέους οδηγούς.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το αυτοκινητοδρόμιο φιλοδοξεί να καταστεί ο κορυφαίος προορισμός μηχανοκίνητου αθλητισμού στην περιοχή των Βαλκανίων.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νομού Σερρών.

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Η πρώτη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Σέρρες ήταν το Αυτοκινητόδρομιο (πίστα) Σερρών, που επισκέφθηκε νωρίς το πρωί και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις.

Ο πρωθυπουργός που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην πίστα συζήτησε μαζί με τους υπεύθυνους τα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν στην πίστα και για τη χρηματοδότηση 11,16 εκ. ευρώ, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση, μέσω του ΕΠΑ Αθλητισμού.

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Τι περιλαμβάνει η χρηματοδότηση 11.160.000 €:

-Επανασχεδιασμός και επέκταση της πίστας κατά 1 χλμ. σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα.

-Εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων.

-Αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού.

-Πλήρης συμμόρφωση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφάλειας.

-Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοδοξεί να καταστεί η πρώτη ελληνική πίστα που θα αποκτήσει πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B.

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Η αναβάθμιση αυτή θα επιτρέψει τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, συμπεριλαμβανομένων αγώνων επιπέδου World Superbike.

Οι Σέρρες κερδίζουν επάξια υψηλή θέση στον διεθνή χάρτη του motorsport.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη, ο πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

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«Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα σήμερα το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. Μία υποδομή η οποία δημιουργήθηκε πριν από κάποιες δεκαετίες και η οποία ανέκαθεν αποτέλεσε έναν πόλο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή των Σερρών και όχι μόνο.

Με μεγάλη χαρά είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε εξασφαλίσει τους πρόσθετους πόρους, πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να προχωρήσουμε σε μία πολύ μεγάλη αναβάθμιση, επέκταση αλλά και πιστοποίηση, της πίστας αγώνων των Σερρών.

Είναι μία επένδυση η οποία θα μετατρέψει το Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών στην καλύτερη πίστα αγώνων σε όλα τα Βαλκάνια, αλλά και μία επένδυση η οποία, κατά την άποψή μου, έχει διττό χαρακτήρα. Αφενός, κα Δήμαρχε, θα μπορέσει να προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο στις Σέρρες και να τονώσει ουσιαστικά την τοπική οικονομία, με επισκέπτες από την πατρίδα μας αλλά και από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Αλλά και κάτι ακόμα το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό: όποιος αγαπάει το αυτοκίνητο -ανήκω σε αυτή την κατηγορία-, θα πρέπει να γνωρίζει ότι μπορεί να τρέχει και να ευχαριστιέται τη χαρά του αυτοκινήτου μόνο σε οργανωμένες πίστες αγώνων, με ασφάλεια, και όχι στον δρόμο.

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Άρα, όλες αυτές οι υποδομές είναι υποδομές που και για τα νέα παιδιά εμβαθύνουν την κουλτούρα της ασφάλειας στην οδήγηση. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια να μειώσουμε τους θανάτους στον δρόμο. Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ουσιαστικά αποτελέσματα. Χρόνο με τον χρόνο μειώνονται οι συμπολίτες μας οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους στον δρόμο ή τραυματίζονται βαριά. Όλα αυτά συνδέονται με μια καινούρια κουλτούρα και μια καινούρια αντίληψη για την ασφαλή οδήγηση, η οποία μπορεί να καλλιεργηθεί και σε τέτοιες οργανωμένες πίστες αγώνων.

Οπότε, κα Δήμαρχε, να ξέρετε ότι θα παρακολουθώ προσωπικά αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε. Θα λύσουμε άμεσα τα λίγα εναπομείναντα γραφειοκρατικά εμπόδια. Ο ορίζοντας υλοποίησης του έργου είναι σχετικά σύντομος, τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα. Οπότε, εύχομαι την επόμενη φορά που θα επισκεφτώ τις Σέρρες να μπορέσω να απολαύσω την καινούρια πίστα, όπως και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι αγαπούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ζητώ συγγνώμη για την κατάσταση του μαλλιού μου, αλλά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι όταν μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο αγώνων, ειδικά με έναν επαγγελματία οδηγό, αυτές είναι οι επιπτώσεις οι αναμενόμενες.

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Η εμπειρία ήταν μοναδική. Είναι μια πολύ ωραία πίστα, πολύ φιλική και σε ερασιτέχνες οδηγούς, όπως είμαι εγώ. Καταλαβαίνω απόλυτα γιατί μια αναβαθμισμένη πίστα αγώνων θα μπορέσει να προσελκύσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από ανθρώπους που αγαπούν επαγγελματικά το αυτοκίνητο, αλλά και από ερασιτέχνες της οδήγησης, οι οποίοι θέλουν να απολαύσουν την ταχύτητα σε συνθήκες ασφάλειας».

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Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νομού Σερρών.

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