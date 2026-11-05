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Ο ίδιος επισήμανε την επιτυχή απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα ενισχύσει την ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο πρωθυπουργός επιθεώρησε την έναρξη της σύμβασης παραχώρησης για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και την εξέλιξη του αυτοκινητόδρομου Καλαμάτα – Ριζόμυλο – Μεθώνη.

Τέλος, έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε εξακόσια σημεία της Πελοποννήσου, οι οποίες έχουν συμβάλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

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Στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας, ένα πολύ σημαντικό έργο περιβαλλοντικής υποδομής, παρέστη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος πραγματοποιεί από το πρωί περιοδεία στη Μεσσηνία.

Στην ομιλία του τόνισε τη σημασία της νέου έργου για όλη την περιοχή εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη Μονάδα διαχειρίζεται τη λυματολάσπη που παράγεται από τον βιολογικό καθαρισμό και την επεξεργασία των λυμάτων.

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Όπως είπε, «ενώ μέχρι το 2023 υπήρχαν μόλις 4 μονάδες διαχείρισης λυματολάσπης σε όλη τη χώρα, αξιοποιήσαμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και δημιουργήσαμε 18 νέες μονάδες», τονίζοντας ότι «είναι ένα παράδειγμα του πως έπιασαν τόπο οι πόροι του Ταμείου».

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα κατάφερε και τήρησε τα χρονοδιαγράμματα για την απορρόφηση των πόρων και πέτυχε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ, αξιοποιώντας το σύνολο των κοινοτικών πόρων σε έργα που έχουν κοινωνικό αποτύπωμα.

Σχετικά με τους πόρους από την Ευρώπη, εξήγησε ότι είναι σε εξέλιξη μία σύνθετη διαπραγμάτευση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους δύο μήνες. Από τα κοινοτικά κονδύλια η ελληνική οικονομία θα ενισχυθεί με το ποσό των 50 δις. ευρώ μέσω του ΕΠΕΣ, κάτι αντίστοιχο με το ΕΣΠΑ, με τον πρωθυπουργό να εξηγεί ότι αυτό το πρόγραμμα θα μοιάζει με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναφερόμενος στα έργα που γίνονται και στη βαρύτητα που δίνει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση τους, σημείωσε ότι «κλείνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος» και έκανε ξεχωριστή μνεία σε δύο μεγάλα έργα που θα συμβάλουν στη γενικότερη αναβάθμιση, όχι μόνο της Μεσσηνίας αλλά όλης της Πελοποννήσου.

Το πρώτο είναι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, η σύμβαση παραχώρησης του οποίου εκκινεί την επόμενη εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός το επισκέφθηκε νωρίτερα και στην ομιλία του τόνισε ότι «θα προικίσει την Καλαμάτα με ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο» που θα εξυπηρετεί περίπου 1 εκατ. ταξιδιώτες.

«Ήταν μία δέσμευση που είχα αναλάβει το 2023», υπενθύμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προχώρησε στο δεύτερο μεγάλο έργο που είναι σε εξέλιξη, τον αυτοκινητόδρομο Καλαμάτα – Ριζόμυλο – Μεθώνη, το εργοτάξιο του οποίου επίσης επισκέφθηκε το πρωί κατά την περιοδεία του στην περιοχή.

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«Προχωρά πολύ γρήγορα, θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2028», ανέφερε μεταξύ άλλων ενώ τόνισε ότι θα συμβάλει στην ασφαλέστερη μετακίνηση των οδηγών. Δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τόνισε επίσης τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε 600 σημεία της Πελοποννήσου, γεγονός που επίσης έχει μειώσει τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα.

«Κερδίζουμε το στοίχημα, μειώνονται τα θύματα τροχαίων», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Σχετικά με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης εξήγησε ότι «επενδύουμε σε όλων των ειδών υποδομές», τονίζοντας το ενδιαφέρον του για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου.

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