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Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, προετοιμάζοντας αναχώματα απέναντι σε πιθανή νέα πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή που θα επηρέαζε την ακρίβεια.

Μητσοτάκης εκτίμησε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις διαθέτουν διακομματική στήριξη και δεν θα επηρεαστούν από πιθανές αλλαγές στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13% ως μέτρο οικονομικής ελάφρυνσης.

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Από το θέμα της πάταξης του εγκλήματος ξεκίνησε η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Alpha Radio, στους δημοσιογράφους Τάκη Χατζή και Αθηναϊδα Νέγκα. Ο πρωθυπουργός, απαντώντας ουσιαστικά στον Αλέξη Τσίπρα που τον χαρακτήρισε αρχιερέα της διαφθοράς, τόνισε ότι από τη ΔΕΘ του 2023 είχε μιλήσει για την ανάγκη επιβολής της νομιμότητας παντού και εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης του υπήρξαν πολύ σημαντικές επιτυχίες. «Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα και απαντάμε με το έργο μας», σημείωσε ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα υπενθυμίζοντας ότι με τον νόμο Παρασκευόπουλου έβγαλε το βαρύ έγκλημα από τις φυλακές ενώ το 2019 κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα με πιο ήπιες ποινές για τις εγκληματικές δράσεις.

«Ο κ. Τσίπρας οφείλει να απαντήσει κάποια στιγμή ποια γραμμάτια εξαργύρωσε για να κρατήσει ανοιχτή τη Βουλή και να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα», υπογράμμισε.

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Όσο για τις περιπτώσεις εγκλήματος που εξιχνιάστηκαν, σημείωσε ότι είχε προηγηθεί δουλειά ετών. «Η κατεύθυνση που έχω δώσει είναι να φτάνετε τις περιπτώσεις μέχρι τέλους», εξήγησε και έστειλε μήνυμα προς όλους τους επιτήδειους: «Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σας ξεσκεπάσουμε».

«Πιθανή αλλαγή στο Κογκρέσο – Προετοιμαζόμαστε για νέα πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή»

Ερωτηθείς για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι και ο πιο προβλέψιμος πολιτικός ενώ πρόσθεσε ότι «είναι πιθανό να υπάρξει αλλαγή στο Κογκρέσο» διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ καθώς «οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν μεγάλο βάθος και διακομματική στήριξη».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απέκλεισε μία νέα πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή. «Προετοιμαζόμαστε για την πιθανότητα για νέα πολεμική ένταση στον Κόλπο», είπε χαρακτηριστικά και εκτίμησε ότι «μια επανέναρξη τέτοιων επιχειρήσεων δεν θα βοηθήσει στην ακρίβεια» ενώ εξήγησε ότι «για αυτό εμείς βάζουμε αναχώματα».

Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24$ στο 13%

Παραμένοντας στο οικονομικό πεδίο, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ προκειμένου να μειωθούν οι τιμές στην αγορά, εξήγησε ότι «μεγαλύτερες μειώσεις στο ΦΠΑ θα δημιουργούσε τρύπα στα δημοσιονομικά».

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Ανακοίνωσε όμως μία στοχευμένη μείωση από το 24% στο 13% για τα προϊόντα περιόδου και θα έχει ισχύ από 01/01/2027 ενώ πρόσθεσε ότι «έχω ζητήσει επίσης να εξεταστούν προγράμματα παροχής προϊόντων περιόδου σε σχολεία για κορίτσια σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Ανοιχτό πάντως άφησε το ενδεχόμενο για περαιτέρω μειώσεις του ΦΠΑ από το 2028, ανάλογα βέβαια με το αποτέλεσμα των εκλογών.

Στη συζήτηση για την οικονομική πολιτική άφησε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για μη κοστολογημένο πρόγραμμα που είναι πάνω από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού»,προσθέτοντας παράλληλα ότι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ.

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«Στόχος η αυτοδυναμία – Καμία συνεργασία με δυνάμεις δεξιότερα της ΝΔ» – Τι είπε για Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά

Σχετικά με το πολιτικό σκηνικό και για την πιθανότητα να απαιτηθούν συνεργασίες την επομένη των εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στόχος του είναι η αυτοδυναμία και ξεκαθάρισε ότι «αποκλείω συνεργασίες με τα κόμματα στα δεξιά μας». Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία παραμένει δύναμη σταθερότητας και ότι η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος.

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο ίδιος σέβεται και τιμά όλους τους αρχηγούς της παράταξης και τους πρώην πρωθυπουργούς προσθέτοντας όμως ότι «έχω την απαίτηση να θυμούνται και τι έκαναν οι ίδιοι όταν ήταν πρωθυπουργοί».

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Όπως είπε, ο κ. Σαμαράς να θυμηθεί τι διαχείριση έκανε στο θέμα της Τουρκίας επί πρωθυπουργίας του καθώς και εκείνος έκανε διάλογο με την άλλη πλευρά ενώ και τότε η Τουρκία έκανε λόγο για γκρίζες ζώνες και προχωρούσε σε παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Για τον Κώστα Καραμανλή εξήγησε ότι «εγώ τις απόψεις του τις ακούω, τις σέβομαι. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με όλες, αλλά τον ακούω με πολλή προσοχή».

Το καλώδιο θα προχωρήσει

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Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου ξεκαθάρισε ότι “θα προχωρήσει”, διευκρίνισε ότι τη σχετική άδεια για τις έρευνες και την πόντιση θα τη δώσουν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές αλλά απέφυγε να μιλήσει για επιχειρησιακά θέματα.

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