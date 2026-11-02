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Οι υπουργοί θα παρουσιάσουν τις βασικές προτεραιότητες που πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος της τρέχουσας κυβερνητικής θητείας.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει την ανάγκη για νομιμότητα παντού με αφορμή πρόσφατες υποθέσεις φοροδιαφυγής και παράνομων ενεργειών.

Το κυβερνητικό επιτελείο θα εξετάσει επίσης μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης στην επιδότηση καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός θα ζητήσει από τον κομματικό μηχανισμό τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση για την επίτευξη του στόχου της αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές.

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Την ανάγκη να εντείνουν τους ρυθμούς υλοποίησης του κυβερνητικού έργου αναμένεται να τονίσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, κατά τη συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με την προεκλογική περίοδο να έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, ο πρωθυπουργός θέλει να προλάβει τον κίνδυνο που παραδοσιακά καραδοκεί πριν από εκλογές για κάθε κυβέρνηση: να επικρατήσει μία χαλαρότητα στα υπουργεία, βάζοντας σε προτεραιότητα οι υπουργοί και οι υφυπουργοί την προσπάθεια επανεκλογής τους.

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Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιμένει σήμερα από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να καταθέσουν τις προτεραιότητες που θα πρέπει να υλοποιήσουν έως το τέλος της κυβερνητικής περιόδου. Το στίγμα των προθέσεων του Μεγάρου Μαξίμου το έδωσε ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας χθες στην ΕΡΤnews.

«Κάθε υπουργός θα παρουσιάσει τις 3-4 βασικές προτεραιότητες μέχρι τις εκλογές, γιατί μας ενδιαφέρει και στην τελευταία στροφή η κυβέρνηση να παράγει έργο. Η καλύτερη πρόβλεψη για το αποτέλεσμα των εκλογών είναι η προσπάθεια, η σοβαρότητα και η δουλειά», είπε μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται επίσης να αναφερθεί και στις τελευταίες εξελίξεις με τις εξιχνιάσεις υποθέσεων φοροδιαφυγής που προκάλεσαν ζημιά στα δημόσια ταμεία αλλά και στις περιπτώσεις που κάποιοι επιτήδειοι πλούτιζαν σε βάρος των πολιτών, όπως το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν δωρεές για παιδιά με προβλήματα υγείας. Το μήνυμα που θα εκπέμψει ο πρωθυπουργός είναι το «νομιμότητα παντού», με στόχο να αναδείξει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στην επιβολή του νόμου και την απόφαση της να πατάξει τέτοιου είδους αντικοινωνικές συμπεριφορές.

Αναφορά επίσης θα γίνει στις προσπάθειες του κυβερνητικού επιτελείου για τη συγκράτηση του κόστους διαβίωσης και στην παράταση που ανακοινώθηκε για την επιδότηση στα καύσιμα για άλλες δύο εβδομάδες.

Όσο οδεύουμε προς τις εκλογές, η προσπάθεια για την αύξηση των δημοσκοπικών ποσοστών της παράταξης θα γίνει πιο εντατική. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα μέλη της κυβέρνησης αλλά όλον τον κομματικό μηχανισμό. Αυτό θα τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το απόγευμα, όπου θα μιλήσει στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Με στόχο τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ θα ζητήσει την κινητοποίηση όλων για την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει, δηλαδή την αυτοδυναμία.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο

Αναλυτικά η ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου:

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-Κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες ανά Υπουργείο μέχρι το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου (εισηγήσεις των αρμοδίων Υπουργών μετά από εισαγωγικές τοποθετήσεις από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο),

-Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα: Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου: Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/2831,

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-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας,

-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση του νομοσχεδίου για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ερανιστικών νομοσχεδίων των Υπουργείων τους.

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