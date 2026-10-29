Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σήμερα σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τον παράνομο χαρακτήρα του τουρκολιβυκού μνημονίου σε ανώτατο διπλωματικό επίπεδο.

Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και θα τονίσει τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η χώρα δεν θα ανεχθεί ενέργειες που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο στις θαλάσσιες ζώνες.

Την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε συζήτηση στο πλαίσιο του IISS Manama Dialogue 2026.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο θέμα της νομιμότητας της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών αλλά και στο ζήτημα του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, αναμένεται να αναφερθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, κατά την εκδήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του οποίου την προεδρία έχει αναλάβει η Ελλάδα.

Ειδικότερα σήμερα, στις 10.00 (ώρα Νέας Υόρκης, δηλαδή περίπου στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος), ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές κατά την 12λεπτή τοποθέτηση του ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί -μεταξύ άλλων- και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο που επικύρωσε πριν από λίγες ημέρες το Κοινοβούλιο της Λιβύης. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναδείξει στο ανώτατο διπλωματικό επίπεδο το γεγονός ότι πρόκειται για μία παράνομη και ανυπόστατη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, κάτι που έχουν τονίσει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και μία σειρά από χώρες ενώ αρνητική θέση έχουν πάρει και οι ΗΠΑ.

Παράλληλα ο Πρωθυπουργός στοχεύει να αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και στη σημασία που έχει για την παγκόσμια κοινότητα η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και η ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας.

Πρόκειται για άλλη μία κίνηση της Αθήνας στη διπλωματική σκακιέρα. Το στίγμα των ελληνικών θέσεων έδωσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωση του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παρανομία σε ό,τι αφορά στις θαλάσσιες ζώνες. Θα επιμείνουμε στην πίστη μας στο Διεθνές Δίκαιο ως τον μόνο τρόπο για την επίλυση των διαφορών. Η Ελλάδα πάντοτε επιμένει στο ότι θα πρέπει οι χώρες, οι οποίες είναι γειτονικές, να εργάζονται μεταξύ τους για να επιλύουν τις διαφορές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνονται ανεκτές οι οποιεσδήποτε επιθετικές και αντίθετες στο Διεθνές Δίκαιο ενέργειες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για περιπτώσεις που δεν επιβάλλεται το Διεθνές Δίκαιο κάνοντας λόγο για επιζήμιες συνέπειες στο παγκόσμιο εμπόριο, την επισιτιστική ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία των ωκεανών.

Αύριο Παρασκευή, στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε συζήτηση με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies, Bastian Giegerich, στο πλαίσιο του IISS Manama Dialogue 2026, που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν.