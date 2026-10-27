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Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας και αναφέρθηκε στην ετοιμότητα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Ενόψει των επερχόμενων εκλογών, ο κ.

Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα μεταξύ της συνέχειας της κυβερνητικής πορείας και της επιστροφής σε εποχές λαϊκισμού.

Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα, προβάλλοντας την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως τη μόνη ασφαλή επιλογή για τη διακυβέρνηση.

Τέλος, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε τα στελέχη της παράταξής του να αποφεύγουν φαινόμενα αλαζονείας και να παραμένουν προσηλωμένα στα προβλήματα των πολιτών.

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Σε συγκέντρωση πολιτών στο Νέο Αγιονέρι Κιλκίς μίλησε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας που κάνει στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα θέματα στα οποία εστίασε ήταν η εξιχνίαση των δύο μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής σε Pizza Fan και «Χωριάτικο».

«Το 2023 προτάξαμε την καταπολέμηση φοροδιαφυγής ως πρώτη προτεραιότητα», υπενθύμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι «η φοροδιαφυγή είναι η μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής αδικίας γιατί όταν κάποιος κλέβει το στερείστε εσείς»

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Και πρόσθεσε: «μας λέγαν «γιατί δεν πιάνετε τα μεγάλα ψάρια;». Μέσα σε λίγες μέρες, δύο μεγάλες υποθέσεις εξιχνιάστηκαν από ελεγκτικούς μηχανισμούς που δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύοντας ότι έχουμε την πολιτική βούληση να συγκρουστούμε με τους μεγάλους».

Αναφορά έκανε και στο ενδιαφέρον του κοινού να επισκεφθούν τη φρεγάτα Κίμων που είναι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ετοιμότητας της χώρας για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

«Με συγκίνηση είδαμε τους Θεσσαλονικείς να περιμένουν ώρες για να επισκεφθούν αυτό το κόσμημα», είπε σχετικά με τη φρεγάτα Κιμων και έκανε λόγο για «μια Ελλάδα που επιμένει στο διάλογο αλλά είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα» ενώ προανήγγειλε νέες επενδύσεις για την ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της χώρας.

«Τη δέσμευση που δώσαμε το 2023 ότι θα κρατάμε τη χώρα ασφαλή την τηρήσαμε», σημείωσε και τονίζοντας τις διεθνείς αναταράξεις στάθηκε στη σημασία που αποκτούν οι εκλογές: «Δεν ζούμε σε κανονικούς φυσιολογικούς καιρούς, ποιος κυβερνάει, τι εμπειρία έχει, τι ειδικό βάρος και κύρος έχει η Ελλάδα θα αποκτήσουν σημασία στις εκλογές της άνοιξης»

Αναφερόμενος στα διλήμματα της εκλογικής αναμέτρησης, ανέφερε ότι «θα είναι πολύ σκληρά» και εξήγησε: «θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία; Ή θα επιστρέψουμε σε εποχές άλλες; Θα σαγηνευτούμε από φωνές λαϊκιστών; Η ΝΔ μόνο μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πορεία».

Μήνυμα επίσης έστειλε και στο εσωτερικό της παράταξης και της κυβέρνησης ξεκαθαρίζοντας ότι «πρέπει να ακούμε τους πολίτες που έχουν προβλήματα» και συμπληρώνοντας ότι «δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας από τώρα μέχρι τις εκλογές».

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Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «η πολιτική μας, μας επιτρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στις εξωγενείς κρίσεις».

Όπως είπε, «μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε τα αποθέματα να στηρίξουμε την κοινωνία όταν άλλες χώρες αυξάνουν φόρους» και σημείωσε ότι η Ελλάδα .

Επανέλαβε επίσης τη θέση του ότι ενώ υπάρχουν ταραχές σε άλλες χώρες, «δεν θα ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις εποχές» και τόνισε ότι όλες οι αλλαγές που προωθεί και όλες οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στοχεύουν στο «πως θα στηρίξουμε την κοινωνία πως θα προκόβουν οι πολίτες».

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Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η αυτοδυναμία.«Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο από το να έχουμε θερμοκρασίες καύσωνα, όπως είπατε και εσείς, στις εκλογές του 2027. Είχαμε 40αρια, θέλουμε 40αρια», τόνισε ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας.

«Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανένα κόμμα», είπε χαρακτηριστικά φέρνοντας ως παράδειγμα το νομοσχέδιο για τα social media: «Τα παιδιά μας δεν είναι προϊόν για να βγάζουν κάποιες πλατφόρμες χρήματα», είπε και πρόσθεσε ότι «και εκεί που περίμενα τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ να το ψηφίσει, είπε «παρών», όχι δηλαδή».

«Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε με ακυβερνησία την επομένη των εκλογών και για αυτό η μόνη επιλογή είναι η αυτοδύναμη ΝΔ», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

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«Η κυβέρνηση θέτει πολύ ψηλά στην πολιτική της ατζέντα τη φροντίδα των ηλικιωμένων»

Πριν από τη συνάντηση του με τους πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη νέα δημόσια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Κιλκίς, η οποία η οποία διαθέτει 50 κλίνες και παρέχει φαρμακοϊατρική περίθαλψη, νοσηλεία, υπηρεσίες αποκατάστασης, στέγαση και διατροφή στους 38 φιλοξενούμενους, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

«Με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με πολύ μεγάλη επιμονή και μετά τη δημιουργία και του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, που ανέλαβε την ευθύνη να ολοκληρώσει το έργο αυτό, βρισκόμαστε σήμερα στην πολύ ευχάριστη θέση να έχουμε ένα πλήρως λειτουργικό, δημόσιο γηροκομείο, το οποίο φροντίζει ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες της ευρύτερης περιοχής του Κιλκίς, με 30 εργαζόμενους, οι οποίοι, με πολλή αγάπη, με πολύ μεράκι, ανταποδίδουν στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας αυτά τα οποία και αυτοί με τη σειρά τους μας προσέφεραν σε μία άλλη εποχή», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Θέλω να κάνω επίσης μία ξεχωριστή μνεία στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η Πρόεδρος της οποίας ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημά μου, ώστε να μπορέσει να εξοπλιστεί το γηροκομείο με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και λειτουργικά έπιπλα, τα οποία επέτρεψαν και στο γηροκομείο σήμερα να λειτουργεί, όπως ακριβώς το είχαμε σχεδιάσει και όπως το είχαμε οραματιστεί.»

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«Αυτή εδώ η δομή στο Κιλκίς, θα έλεγα ότι είναι μία εικόνα από ένα μέλλον, το οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε μαζί, με πολλές περισσότερες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, με υποστήριξη για τους χρονίως πάσχοντες, με περισσότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση της άνοιας. Αυτές είναι οι προτεραιότητες τις οποίες η κυβέρνηση θέτει πολύ ψηλά στην πολιτική μας ατζέντα», τόνισε στη συνέχεια.

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Ολοκληρώνονται σημαντικά έργα συνδεσιμότητας που ενισχύουν τις παραγωγικές δυνατότητες

Πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού όμως κατά την περιοδεία του ήταν το εργοτάξιο στο οδικό τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων της Ασσήρου και της Νέας Σάντας, με το οποίο αναβαθμίζεται η σύνδεση Κιλκίς – Θεσσαλονίκης σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο.

Το συγκεκριμένο τμήμα, συνολικού μήκους 14 χιλιομέτρων αυτοκινητόδρομου και 26 χιλιομέτρων παράπλευρου δικτύου, θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τη σύνδεση Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε παραγωγικές και βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Βουλευτή Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γεωργαντά, ενημερώθηκε από τους επιβλέποντες μηχανικούς για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2027.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε στη συνέχεια τη νέα μονάδα της γεωργικής επιχείρησης «Μανιτάρια Κεχαγιά», όπου ξεναγήθηκε στη γραμμή παραγωγής, περνώντας από την τυποποίηση και τους θαλάμους ανάπτυξης των μανιταριών.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, επίσης, τις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Zincometal ΑΕ», η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή ιστών και πυλώνων φωτισμού, καθώς και υποδομών για την οδική ασφάλεια, απασχολώντας περισσότερους από 130 εργαζόμενους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις διαδικασίες παραγωγής και την έντονη εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης στην Ευρώπη και την Αφρική, όπως και για τη συμμετοχή της σε μεγάλα έργα στο εσωτερικό.