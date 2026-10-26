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Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για τη συμβολή του στη διάσωση της Μονής Σινά μέσω συνεργασίας με την Αίγυπτο.

Παράλληλα ο Αρχιεπίσκοπος εξήρε τις ενέργειες της κυβέρνησης για την επιστροφή κλαπέντων εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα.

Μετά το πέρας της λειτουργίας ο Πρωθυπουργός περπάτησε στους δρόμους της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τη γιορτή.

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Tον Δήμο του Αγίου Δημητρίου Αττικής, που σήμερα εορτάζει, επισκέφθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και παρέστη στη θεία λειτουργία στον ομώνυμο ιερό ναό, χοροστατούντος του Αρχιεπίσκοπου Αυστραλίας κ. Μακάριου.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας τον πρωθυπουργό προσφώνησε ο δήμαρχος και ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο οποίος εκπροσωπώντας το οικουμενικό πατριαρχείο και την ελλαδική εκκλησία, έδωσε συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό, για το αποτέλεσμα που έφερε ο ίδιος και η κυβέρνηση, στο θέμα της Μονής Σινά και των κειμηλίων στη βόρεια Ελλάδα.

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Συγκεκριμένα ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος είπε μεταξύ άλλων:

«Επειδή εμείς οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι δεν μπορούμε να κρίνουμε τα πολιτικά, αλλά μπορούμε να κρίνουμε τα εκκλησιαστικά, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια για τη σύμβαση αυτή, την οποία σε συνεργασία με το Αιγυπτιακό κράτος καταφέρατε να συνυπογράψατε για να σώσετε το αρχαιότερο μοναστικό εγκαθίδρυμα που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Ξέρετε, το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά είναι πιο παλιό και από το Άγιο Όρος. Είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε.»

Και πρόσθεσε:

«Δοξάζω τον Θεό που ο Πρωθυπουργός μας, σε συνεργασία με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, με το κύρος το οποίο έχει, κατάφερε να διευθετήσει τη μεγάλη και πολυετή εκκρεμότητα ούτως ώστε το μοναστήρι του Σινά να αποκτήσει τη δική του υπόσταση, να κατοχυρώσει τα εκκλησιαστικά και μοναστικά του δικαιώματα και να είμαστε εμείς σίγουροι και να επαναυόμαστε ότι αυτό το μεγάλο προπύργιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν θα κινδυνεύσει ούτε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι της εκκλησίας ούτε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι φίλα προσκείμενοι στην εκκλησία, πολλώ δε μάλλον από ανθρώπους οι οποίοι είναι εχθρικώς διακείμενοι.»

Αναφορά έκανε όμως και στο θέμα της επιστροφής εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία:

«Μια και μιλούμε για τα σύγχρονα εκκλησιαστικά θέματα, να πούμε συγχαρητήρια -εξάλλου, το είπε και ο Παναγιώτατος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο-, διότι το ελληνικό κράτος και κάποιες μητροπόλεις και μοναστήρια έλαβαν κάποια από τα κειμήλια τα οποία είχαν κλαπεί, μέσα σε δύσκολες εποχές και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Και με τη βοήθεια και πάλι της Ελληνικής Κυβερνήσεως έγινε μια πάρα πολύ καλή αρχή και κάποια πράγματα που για εμάς είναι πολύτιμα, επέστρεψαν και πιστεύω ότι σιγά-σιγά, με τον καλό τρόπο, με την ευγένεια, με τον διάλογο, που έτσι πρέπει να κινούμεθα σήμερα πια, όλα θα γίνουν και θα είμαστε υπερήφανοι και θα έχουμε πάλι τη δυνατότητα, κυρίως οι αδελφοί μας στη Βόρειο Ελλάδα να προσκυνήσουν τα τίμια τιμαλθή, τα άγια, τα όσια και τα ιερά του γένους μας.»

Μετά την θεία λειτουργία, ο πρωθυπουργός περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης που σήμερα εορτάζει τα «Δημήτρια» και συνομίλησε και ευχήθηκε με τον κόσμο.