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Η κυβέρνηση στοχεύει στην ανακούφιση των ευάλωτων πολιτών από την ακρίβεια αποφεύγοντας παράλληλα τον πειρασμό της προεκλογικής παροχολογίας.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια για κυβερνήσεις συνεργασίας και τόνισε την ανάγκη για σταθερότητα στη διακυβέρνηση της χώρας.

Επιπλέον, υπογράμμισε τη βούληση της κυβέρνησης να επιβάλει τη νομιμότητα και την πρόοδο, ασκώντας παράλληλα κριτική στις θέσεις της αντιπολίτευσης.

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Τον μεγάλο στόχο της αυτοδυναμίας ενόψει των εκλογών την άνοιξη, έθεσε και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στα Βριλήσσια.

Τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται σταθερό χέρι στο πηδάλιο σε αυτές τις δύσκολες εποχές, τάχθηκε εκ νέου κατά των σεναρίων για σχηματισμό κυβέρνησης που θα προκύψει από κάποια συνεργασία και διερωτήθηκε πως θα μπορούσαν να ληφθούν άμεσες αποφάσεις αν δεν υπάρχει μία αυτοδύναμη κυβέρνηση.

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«Η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος, όχι για την παράταξη αλλά για τη χώρα», εξήγησε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στο θέμα της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας, σημείωσε ότι επειδή υπήρξε συνετή διαχείριση η κυβέρνηση μπορεί να στηρίζει την κοινωνία, ειδικά τους πιο ευάλωτους, με έμπρακτα μέτρα. Όπως διευκρίνισε, δεν μιλάει για επίλυση του προβλήματος της ακρίβειας αλλά για ανακούφιση των πολιτών και ξεκαθάρισε άλλη μία φορά ότι «δεν θα μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε», εξηγώντας ότι δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας ενόψει των εκλογών.

Μίλησε επίσης για την κατάσταση στην Ελλάδα σε αντιδιαστολή με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που αναγκάζονται να πάρουν μέτρα λιτότητας, δείγμα της προόδου που έχει κάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις εικόνες χάους από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις σημειώνοντας ότι κάποιοι ενδεχομένως πίστευαν ότι θα συνέβαιναν τέτοια βίαια περιστατικά και στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

«Είδαμε μαθητές, φοιτητές, καθηγητές σε μία ειρηνική συγκέντρωση» ανέφερε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στο 2015. Υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία έχει ωριμάσει εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα για την κατάσταση που ήταν η χώρα το 2019, με υψηλότερη ανεργία και με εντονότερο το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης.

«Δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ ξανά σε εκείνες τις εποχές, όσο και αν κάποιοι το εύχονται», τόνισε.

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Κριτική άσκησε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο για την επιβολή «κόφτη» στη πρόσβαση των νέων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναφορά έκανε και στο θέμα της Pizza Fan, με την εξάρθρωση του κυκλώματος φοροδιαφυγής ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, κάνοντας λόγο για «μεγάλα ψάρια» και για τη δυνατότητα και τη βούληση της κυβέρνησης να επιβάλει παντού τη νομιμότητα.

«Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κρατήσει τη χώρα σε τροχιά προόδου», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

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