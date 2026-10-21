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Η ίδια προειδοποιεί ότι η οικονομική περιθωριοποίηση των πολιτών ενισχύει την άνοδο των πολιτικών άκρων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια.

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, η βουλευτής χαρακτήρισε παράνομο το τουρκολιβυκό μνημόνιο και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη συντεταγμένων αντιδράσεων.

Τέλος, η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στην κατάληψη της πρώτης θέσης στις εκλογές, ανταποκρινόμενο στο αίτημα για πολιτική αλλαγή.

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Λίγο πριν αρχίσει το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα (21 Οκτωβρίου) και ενώ η Γαλλία συγκλονίζεται από διαδηλώσεις και συγκρούσεις, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζει τη φράση που ακούγεται από νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη: «Δεν έχουμε μέλλον»

Στην συνέντευξη με τον Αντώνη Φουρλή, η Μιλένα Αποστολάκη τονίζει ότι «διαβάζει» σε αυτή τη φράση τον κοινό παρονομαστή μιας Ευρώπης που βιώνει διαδοχικές κρίσεις: δημόσιου χρέους, θεσμών και, πλέον, κόστους διαβίωσης.

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Η κραυγή των νέων και ο «βίαιος αποκλεισμός»

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλάει για μια γενιά που είναι βέβαιη ότι θα ζήσει χειρότερα από τους γονείς της. Στην Ελλάδα, σημειώνει χαρακτηριστικά, ο μισθός δύσκολα φτάνει τα 1.000 ευρώ και το 40% από αυτά πηγαίνει στο κόστος στέγασης. Το 50% της κοινωνίας δεν μπορεί να καλύψει μια έκτακτη δαπάνη, τονίζει, ενώ μόνο ένα κομμάτι της κοινωνίας, όχι πάνω από 20% μένει ανέπαφο, ενώ οι υπόλοιποι δοκιμάζονται και μια μεγάλη πλειοψηφία «βγαίνει εκτός παιχνιδιού».

Η Μιλένα Αποστολάκη προειδοποιεί ότι ο αποκλεισμός αυτός τροφοδοτεί την άνοδο των άκρων, φέρνοντας ως παραδείγματα την εκλογική βάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας που μετακινήθηκε στη Λεπέν και τη δύναμη της AfD, ειδικότερα στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Επικρίνει την πρόταση του πρωθυπουργού για το στεγαστικό, που χαρακτηρίζει «προκλητική» και δώρο προς εργολάβους και κατασκευαστές, ενώ σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση. Το κόμμα θα είναι παρόν στο συλλαλητήριο, είπε.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο και καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, η συζήτηση επικεντρώνεται στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την κυβέρνηση της Τρίπολης και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Μιλένα Αποστολάκη το χαρακτήρισε «παράνομο» και προσθέτει ότι νομιμοποιεί τον τουρκικό αναθεωρητισμό.

Αναγνωρίζει ότι η Ευρώπη αντέδρασε γρήγορα, ασκεί όμως κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη συντεταγμένων αντανακλαστικών και για δηλώσεις του υπουργείου Εξωτερικών περί θετικής πορείας των διαπραγματεύσεων με τη Λιβύη, που κατά την ίδια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Θέτει επίσης το ερώτημα, εάν θα επηρεαστεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, σε μια περίοδο που το κόστος της ενέργειας απασχολεί ήδη τους πολίτες ενόψει χειμώνα.

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Ο «πήχης Μητσοτάκη» του 25% και ο στόχος της πρωτιάς

Η συνέντευξη κλείνει με την εσωτερική πολιτική σκηνή. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει τη δημόσια αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι, αν η ΝΔ πέσει κάτω από το 25% στις εκλογές του 2027, θα ανοίξει εσωκομματικός διάλογος για τις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός δεν έκανε αυτή την τοποθέτηση χωρίς προσωπικό και μικροκομματικό υπολογισμό για την «επόμενη μέρα» στη Νέα Δημοκρατία, ενώ προσθέτει ως επιπλέον παράμετρο την συνεργασία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό δημοσκόπο και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας Στάνλεϊ Γκρίνμπεργκ, ζητώντας να γίνει γνωστή η φύση της σχέσης και το κόστος της.

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Για το ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι ο στόχος της πρώτης θέσης δεν είναι υπολογισμός προσώπων αλλά «αίσθηση χρέους». Επικαλείται δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ποσοστό πάνω από 65% ζητά πολιτική αλλαγή και τονίζει ότι το κόμμα, που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν υπό εξαφάνιση, μπορεί να γίνει ξανά καταλύτης της αλλαγής, όπως το 1981, το 1993 και το 2009.

Η συνέντευξη βιντεοσκοπήθηκε στα γραφεία της HuffPost Greece στο Μαρούσι (διάρκεια 18′)

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