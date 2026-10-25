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Τη συνέχιση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» ως μόνιμης εθνικής πολιτικής, με χρηματοδότηση πλέον αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι, παρά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα συνεχίζεται, καθώς η πρόληψη αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της πολιτικής δημόσιας υγείας.

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«Το πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” συνεχίζεται και χρηματοδοτείται πλέον αποκλειστικά από εθνικούς πόρους», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει, μέσω SMS, η αποστολή παραπεμπτικών για προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού σε περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια γυναίκες.

Όπως ανέφερε, στον πρώτο κύκλο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 1,2 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες, ενώ σε περισσότερες από 87.000 γυναίκες εντοπίστηκε εγκαίρως εύρημα και 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν τελικά με καρκίνο του μαστού.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, επισημαίνοντας ότι πολλές από τις γυναίκες στις οποίες εντοπίστηκαν ευρήματα μέσω του προληπτικού ελέγχου μπόρεσαν να τα αντιμετωπίσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

«Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν θα λάβετε αυτό το μήνυμα, μην το αγνοήσετε», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στον φόβο που μπορεί να αποτρέπει ορισμένες γυναίκες από τον προληπτικό έλεγχο, τόνισε: «Θα το ξαναπώ: είναι αυτές οι προληπτικές εξετάσεις που σώζουν ζωές. ‘Αρα, όταν θα λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλώ μην το αγνοήσετε».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, ο πρωθυπουργός παρέπεμψε στην ιστοσελίδα proliptikes.gov.gr