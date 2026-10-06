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Η Choose συμμετείχε στο Greece Race for the Cure, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στηρίζοντας το σημαντικό έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Η ομάδα της Choose έδωσε δυναμικό «παρών», περπατώντας τη διαδρομή των 2 χλμ. μαζί με χιλιάδες ανθρώπους. Ανάμεσα στο πλήθος, τα μπαλόνια της Choose με το μήνυμα “Hope in Every Step” συνόδευσαν την ομάδα σε όλη τη διαδρομή, μεταδίδοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους.

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Το μήνυμα συνδέθηκε φυσικά με τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς κάθε βήμα στη διαδρομή ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενημέρωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Για την Choose, η συμμετοχή στη διοργάνωση είχε και μια ακόμη διάσταση, καθώς έφερε τους ανθρώπους της μαζί σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, μεταφέροντας το πνεύμα συνεργασίας τους σε μια δράση με ξεχωριστό σκοπό.

Η στήριξη του «Άλμα Ζωής» αποτελεί μέρος της επιλογής της Choose να είναι παρούσα σε πρωτοβουλίες με κοινωνική αξία και να συμβάλλει στην ανάδειξη σημαντικών μηνυμάτων μέσα από την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της.

Μέσα από τέτοιες δράσεις, η ομάδα έχει την ευκαιρία να μοιράζεται διαφορετικές εμπειρίες και, ταυτόχρονα, να γίνεται μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που αφορά όλους.

Γιατί κάποια βήματα αξίζει να τα κάνουμε παρέα.



Σχετικά με την Choose

Η Choose είναι μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά, με σύγχρονο προσανατολισμό και σταθερή εξέλιξη. Δραστηριοποιείται στους τομείς της στρατηγικής, της επικοινωνίας και της τεχνολογίας, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις που βοηθούν οργανισμούς και επιχειρήσεις να διαχειρίζονται πολυδιάστατες προκλήσεις και να αναπτύσσονται βιώσιμα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η βασική διαφοροποίηση της Choose έγκειται στην ολιστική της προσέγγιση 360°, η οποία συνδυάζει στρατηγική διορατικότητα, δημιουργικότητα και τεχνολογική καινοτομία. Με μια έμπειρη ομάδα άνω των 140 εξειδικευμένων στελεχών, η εταιρεία αξιοποιεί τη βαθιά γνώση της ελληνικής κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας για να σχεδιάζει λύσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες κάθε οργανισμού.

Με κεντρικό άξονα τις αξίες της — Αξιοπιστία, Ευελιξία, Πάθος και Σεβασμό — η Choose επιδιώκει να δημιουργεί μετρήσιμη αξία και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο για τους πελάτες της. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει περισσότερα από 800 έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε πάνω από 50 κλάδους δραστηριότητας, όπως υγεία, ενέργεια, τουρισμός, τεχνολογία και άλλους.