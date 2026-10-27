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Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη η τελετή παράδοσης του έργου φωτιστικής ανάδειξης του Λευκού Πύργου.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβαν το υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

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Η νέα φωτιστική εγκατάσταση αποσκοπεί στην προβολή της αρχιτεκτονικής ταυτότητας και της οχυρωματικής δομής του ιστορικού μνημείου, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες φωτισμού και προδιαγραφές βιοκλιματικού σχεδιασμού. Το έργο υλοποιήθηκε με τη χορηγία της Metlen.

«Σήμερα δεν φωτίζουμε μόνο τον Λευκό Πύργο, φωτίζουμε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη τη Μακεδονία» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός ο οποίος αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που δρομολόγησε η κυβέρνηση για τη Θεσσαλονίκη όπως για παράδειγμα ο σταθμός Βενιζέλου που αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

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