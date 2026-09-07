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Μπορούν οι Ιάπωνες να χορέψουν ποντιακά, να τραγουδήσουν στην ποντιακή διάλεκτο και να παίξουν ποντιακή λύρα; Την απάντηση έδωσε μια ομάδα Ιαπώνων μπροστά στον Λευκό Πύργο, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη της για την ποντιακή παράδοση.

Ανάμεσά τους βρέθηκε ο Ιάπωνας καθηγητής Πανεπιστημίου Fukuda Kosuke, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε κερδίσει τις εντυπώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προσκεκλημένος του Ποντιακού Συλλόγου «Οι Μίθριοι» Καλαμαριάς.

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Μιλώντας το πρωί στο Mega, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Παναγιώτης Κιρμανίδης, αποκάλυψε ότι ο Fukuda Kosuke επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον σύλλογο το 2020. Εκεί ξεκίνησε να μαθαίνει ποντιακούς χορούς και να γνωρίζει την παράδοση, πριν επιστρέψει στην Ιαπωνία και μεταδώσει την αγάπη του για τον ποντιακό πολιτισμό σε άλλους συμπατριώτες του, διδάσκοντάς τους ποντιακούς χορούς.

«Έμαθα ποντιακή διάλεκτο στον σύλλογο. Μπήκαν στην ψυχή μου τα ποντιακά. Καλατσεύω, λελεύω. Απλές λέξεις», ανέφερε ο Fukuda Kosuke στην τηλεοπτική του εμφάνιση, έχοντας στο πλευρό του άλλους Ιάπωνες που μοιράζονται την ίδια αγάπη για την ποντιακή παράδοση, αλλά και τον Μπάμπη Κιρμανίδη, τον άνθρωπο που ξεκίνησε το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Χόρεψαν, τραγούδησαν και έπαιξαν ποντιακή λύρα

Στη συνέχεια, η ομάδα των Ιαπώνων έστησε έναν μικρό… ποντιακό κύκλο μπροστά στις κάμερες και παρουσίασε δύο από τους πιο χαρακτηριστικούς παραδοσιακούς χορούς, τη Σέρρα και το Κότσαρι.

Μάλιστα, ένας από τους συμμετέχοντες τραγούδησε το γνωστό ποντιακό τραγούδι «Σαράντα μήλα κόκκινα», από την περιοχή της Τραπεζούντας, ενώ ταυτόχρονα έπαιζε ποντιακή λύρα.

Η εικόνα των Ιαπώνων να χορεύουν και να τραγουδούν ποντιακά μπροστά από ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε μια ξεχωριστή συνάντηση δύο διαφορετικών πολιτισμών, με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη για τη μουσική, τον χορό και την παράδοση.