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Το μέτρο αφορά οδικό δίκτυο μήκους 870.000 χιλιομέτρων που στερείται διαχωριστικών γραμμών ή ειδικών πινακίδων ορίου ταχύτητας.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο περιορισμός των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, στα οποία εμπλέκονται συχνά παιδιά και ηλικιωμένοι πολίτες.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η χαμηλότερη ταχύτητα κίνησης των οχημάτων μειώνει δραστικά το ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ των πεζών.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή στους δρόμους όπου συνυπάρχουν οχήματα, πεζοί και ποδηλάτες.

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Οι οδηγοί σε δρόμους κατοικημένων περιοχών της Ιαπωνίας αναγκάστηκαν να μειώσουν ταχύτητα, καθώς το όριο μειώθηκε δραστικά από τα 60 χλμ./ώρα στα 30 χλμ./ώρα, σε μια προσπάθεια περιορισμού των θανάτων και των τραυματισμών πεζών στους στενούς δρόμους των πόλεων.

Το νέο όριο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη, αφορά δρόμους κατοικημένων περιοχών που δεν διαθέτουν διαγράμμιση διαχωρισμού λωρίδων ή πινακίδες ορίου ταχύτητας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

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Οι στενοί δρόμοι χωρίς διαχωριστικές γραμμές ή πεζοδρόμια αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο στις πυκνοκατοικημένες ιαπωνικές πόλεις, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο εμπλοκής σε θανατηφόρα ή σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Mainichi Shimbun, τα μέτρα αφορούν οδικό δίκτυο μήκους περίπου 870.000 χιλιομέτρων, με πλάτος μικρότερο των 5,5 μέτρων και χωρίς διαχωριστικές γραμμές ή νησίδες. Το δίκτυο αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 70% του γενικού οδικού δικτύου της χώρας.

Οι αρχές ελπίζουν, όπως αναφέρει ο Guardian, ότι οι περιορισμοί θα αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά με το γεγονός ότι οι κατοικημένες περιοχές δεν παρουσιάζουν την ίδια βελτίωση στην οδική ασφάλεια που παρατηρείται στους μεγαλύτερους δρόμους.

Αν και ο συνολικός αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα μειώνεται –φτάνοντας πέρυσι στο ιστορικό χαμηλό των 2.457 θανάτων– ο αριθμός των ατυχημάτων με θύματα παιδιά και ηλικιωμένους σε δρόμους κατοικημένων περιοχών παραμένει σταθερός, γύρω στους 300 ετησίως από το 2021, ενώ το 2025 σημείωσε αύξηση για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, σύμφωνα με την εθνική αστυνομική υπηρεσία.

Η καθιέρωση, το 2011, ζωνών κυκλοφορίας με όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα («zone 30») σε περιορισμένο αριθμό δρόμων κατοικημένων περιοχών και σε διαδρομές προς σχολεία, οδήγησε σε μείωση κατά 30% των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών, ανέφερε η Mainichi.

Στοιχεία αστυνομικών αρχών δείχνουν ότι το ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ των πεζών είναι μικρότερο του 1% σε ατυχήματα που αφορούν οχήματα τα οποία κινούνται με ταχύτητα 30 χλμ./ώρα ή χαμηλότερη, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 2,7% για ταχύτητες 30-40 χλμ./ώρα και στο 17,4% για ταχύτητες 50-60 χλμ./ώρα.

«Ζητούμε από τους οδηγούς να συνειδητοποιήσουν ότι οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους όπου συνυπάρχουν οχήματα, πεζοί και ποδηλάτες», δήλωσε αυτή την εβδομάδα στους δημοσιογράφους ο Γενικός Επίτροπος της αστυνομικής υπηρεσίας, Γιοσινόμπου Κουσυνόκι.