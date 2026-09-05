Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ιαπωνία εφαρμόζει αυστηρότερα μέτρα στη μεταναστευτική της πολιτική, αυξάνοντας σημαντικά τα τέλη για τη χορήγηση βίζας και τις απαιτήσεις εισοδήματος για τη μόνιμη διαμονή.

Οι νέοι κανόνες, που τίθενται σε ισχύ από τον Οκτώβριο, στοχεύουν στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών εν μέσω αυξανόμενων κοινωνικών πιέσεων και ανησυχιών για τον υπερτουρισμό.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ του συντηρητισμού και της κρίσιμης ανάγκης για εργατικό δυναμικό, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και χαμηλά ποσοστά γεννητικότητας.

Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους αλλοδαπούς κατοίκους, ενώ ειδικοί προειδοποιούν για πιθανή μείωση του αριθμού των ξένων πολιτών που θα επιλέγουν τη χώρα.

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Η Ιαπωνία αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για τους ταξιδιώτες, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εικόνων, από επιβλητικούς ουρανοξύστες και λεωφόρους γεμάτες από κόσμο σε ανθισμένες κερασιές και όμορφους κήπους. Πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό, προσελκύει μετανάστες λόγω των ευκαιριών και της ασφάλειας που προσφέρει, ενώ φοιτητές προτιμούν την Ιαπωνία για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Η εκλογή της Σαναέ Τακαΐτσι – Συντηρητισμός και αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική

Η εκλογή της Σαναέ Τακαΐτσι ως της πρώτης γυναίκας πρωθυπυργού της Ιαπωνίας φέρνει στο φως τη στροφή σε πιο συντηρητικές πολιτικές και μεγαλύτερο έλεγχο στις μεταναστευτικές πολιτικές. Η χώρα που διαθέτει ομογενοποιημένο πληθυσμό, αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και έλλειψη εργατικού δυναμικού, γεγονός που αναγκάζει διαχρονικά τις κυβερνήσεις να ισορροπούν ανάμεσα στον συντηρητισμό και τον αυστηρότερο έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και την ανάγκη προσέλκυσης ξένων εργαζομένων.

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Παράλληλα, ο υπερτουρισμός σε συνδυασμό με ορισμένες φημολογίες που κυκλοφορούν και παρουσιάζουν τους αλλοδαπούς να παραβιάζουν τα τοπικά ήθη έχουν εντείνει τις αμφιβολίες των ντόπιων που πλέν προτάσσουν την πολιτική «Πρώτα η Ιαπωνία» (Japan – first), όπως αναφέρει το CNN.

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Τον περασμένο μήνα, η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αύξηση μιας σειράς τελών θεώρησης (βίζας) από τον Οκτώβριο.

Βάσει των νέων κανόνων, όσοι επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ιαπωνία θα κληθούν να πληρώσουν 20 φορές περισσότερα χρήματα —200.000 γεν (περίπου 1.257 δολάρια)— για να αποκτήσουν καθεστώς μόνιμου κατοίκου. Αυξήσεις θα υπάρξουν επίσης στις τιμές για άλλες βίζες εργασίας και σπουδών.

Αυτά τα μέτρα ψηφίστηκαν για να επιτευχθεί «μια εύρυθμη κοινωνία στην οποία αλλοδαποί και Ιάπωνες πολίτες συνυπάρχουν», όπως δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χίροσι Χιραγκούτσι, αλλά ορισμένοι ξένοι ανησυχούν ότι θα στοχοποιηθούν από τις αυστηρότερες πολιτικές που λαμβάνονται.

Οι πιο δραστικές αλλαγές επηρεάζουν όσους σχεδιάζουν να μείνουν στην Ιαπωνία για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή όσους υποβάλλουν αίτηση για μόνιμη διαμονή, με σκοπό να αποκτήσουν δικαιώματα εργασίας.

Με ισχύ από τον Οκτώβριο, οι αιτούντες υποχρεούνται να διαθέτουν επίπεδο εισοδήματος υψηλότερο από εκείνο του μέσου ιαπωνικού νοικοκυριού.

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Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση αυστηροποίησε επίσης τους κανόνες για τους ξένους επιχειρηματίες, αυξάνοντας την απαίτηση κεφαλαίου για τη βίζα επιχειρηματικού στελέχους, από 5 εκατομμύρια γεν (31.000 δολάρια) σε 30 εκατομμύρια γεν (126.000 δολάρια).

Αύξηση των αλλοδαπών που ζουν στην Ιαπωνία

Ο αριθμός των ξένων έφτασε το ρεκόρ των 4,1 εκατομμυρίων πέρυσι, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 3,4% του ιαπωνικού πληθυσμού. Περισσότεροι από 930.000 Κινέζοι υπήκοοι ζουν στην Ιαπωνία, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ομάδα, ενώ εκεί διαμένουν επίσης περίπου 70.000 Αμερικανοί.

Σύμφωνα με το CNN, οι ξένοι κάτοικοι κατηγορούνται ότι οδήγησαν σε αύξηση τις τιμές των ακινήτων ή απέφευγαν την πληρωμή της δημόσιας ασφάλισης υγείας. Η Ιαπωνία διαθέτει εθνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που απαιτεί από κάθε κάτοικο να καταβάλλει μηνιαία ή ετήσια εισφορά για να έχει πρόσβαση σε επιδοτούμενες ιατρικές υπηρεσίες.

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Ορισμένοι ντόπιοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την άφιξη τουριστών που κατηγορούνται ότι προκαλούν φασαρία και δεν σέβομαι τους τοπικούς κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, κάτι που είναι λανθασμένο σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές.

Οι ξένοι εργαζόμενοι ανησυχούν

Παρόλα αυτά, τα νέα μέτρα της κυβέρνησης έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους αλλοδαπούς που έχουν ήδη φτιάξει τη ζωή τους στη χώρα. Για παράδειγμα, πολλά εστιατόρια ινδικής και νεπαλέζικης κουζίνας αναγκάστηκαν να κλείσουν, καθώς οι ιδιοκτήτες τους είδαν τις αιτήσεις για ανανέωση της βίζας τους να απορρίπτονται, σύμφωνα με το CNN.

Μία τρανς εκπαιδευτικός από τις ΗΠΑ (δεν αποκάλυψε το όνομά της} είπε ότι αν και ζει στην Ιαπωνία σχεδόν 10 χρόνια μαζί με την Αμερικανίδα σύζυγό της και μιλά άπταιστα ιαπωνικά, τίποτα δεν μπορεί να της εγγυηθεί ότι θα παραμείνει μόνιμα στη χώρα.

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Η ταυτότητα φύλου της περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, το διαβατήριό της την αναγράφει ως άνδρα και είναι παντρεμένη με γυναίκα. Δεν μπορεί όμως να το αλλάξει, καθώς η Ιαπωνία δεν αναγνωρίζει τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών. Αυτό της στερεί τη δυνατότητα να αιτηθεί βίζα συζύγου, κάτι που θα την έσωζε, αν τυχόν δεν της ανανεωθεί η τρέχουσα βίζα εργασίας της.

Ο Καζούκι Γιούντα, δικηγόρος ειδικευμένος στο μεταναστευτικό δίκαιο θεωρεί τους νέους κανόνες υπερβολικά αυστηρούς και προβλέπει κατακόρυφη πτώση στον αριθμό των ξένων πολιτών που θα δικαιούνται μόνιμη διαμονή.

Το δίλημμα της Τακαΐτσι

Έτσι, η κυβέρνηση της Τακαΐτσι καλείται να ισορροπήσει σε τεντωμένο σχοινί: από τη μία προσπαθεί να κατευνάσει την οργή της κοινής γνώμης —την οποία εκμεταλλεύονται οι πολιτικοί της αντίπαλοι— κι από την άλλη αντιμετωπίζει την κατεπείγουσα ανάγκη για εργατικά χέρια, την ώρα που γειτονικές χώρες, όπως η Νότια Κορέα και η Σιγκαπούρη, χαλαρώνουν τα μέτρα για να προσελκύσουν νέους επαγγελματίες.

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Την κατάσταση περιπλέκει το γεγονός ότι δείκτης γεννητικότητας στην Ιαπωνία έπεσε πέρυσι στο 1,14 —το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Ενώ η χώρα στερεύει από ντόπιο εργατικό δυναμικό, καλείται να προσεγγίσει εκ νέου το μεταναστευτικό ζήτημα.

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Άραγε, θα κερδίσει αυτό το στοίχημα η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου; Ή όσοι νιώθουν την Ιαπωνία ως δεύτερο σπίτι τους θα αναγκαστούν να πουν «sayonara»;

Πηγή: CNN

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