Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τα μέλη της κυβέρνησης να θέσουν σε προτεραιότητα το κυβερνητικό έργο έναντι των προσωπικών προεκλογικών επιδιώξεων.

Ο πρωθυπουργός έθεσε χρονοδιάγραμμα έξι μηνών για την υλοποίηση ενενήντα συγκεκριμένων προτεραιοτήτων, τονίζοντας την ανάγκη για εντατικοποίηση των ρυθμών εργασίας.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την ενίσχυση της εκλογικής ετοιμότητας του κομματικού μηχανισμού μέσω αναδιοργανώσεων και συχνότερων περιοδειών στην επαρχία.

Στόχος της κυβέρνησης παραμένει η συσπείρωση της εκλογικής βάσης για την επίτευξη του στόχου της αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές.

Τέλος, η κυβέρνηση προβάλλει τις επιτυχίες των αρχών στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς ως βασικό πυλώνα της πολιτικής της αντιπαράθεσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με την πεποίθηση ότι «το έργο μας είναι η ταυτότητά μας και είναι η καλύτερη σφραγίδα στο “διαβατήριο” αξιοπιστίας μας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ότι «το προεκλογικό “κυνήγι” για τον σταυρό μπορεί να περιμένει καθώς προηγείται αυτό του κυβερνητικού αποτελέσματος».

Ο πρωθυπουργός γνωρίζει καλά ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό οι εκλογές θα κριθούν από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, οπότε δεν θέλει σε καμία περίπτωση να υπάρξει χαλάρωση λίγες στροφές πριν από την εκλογική μάχη και να δοθεί προτεραιότητα σε προσωπικές ατζέντες. Για αυτό και φρόντισε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου.

Advertisement

Advertisement

Ο ίδιος έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα έξι μηνών για την υλοποίηση 90 προτεραιοτήτων που έχει θέσει η κυβέρνηση. Ένα χρονικό διάστημα στο οποίο υπουργοί και υφυπουργοί καλούνται να εντείνουν τους ρυθμούς δουλειάς προκειμένου να υλοποιήσουν ένα από τα βασικά προεκλογικά συνθήματα του Μεγάρου Μαξίμου: «το είπαμε, το κάναμε».

Εντατικοποίηση της δουλειάς, στο πεδίο όμως της προετοιμασίας για της εκλογές, ζήτησε και από στελέχη της παράταξης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, στα γραφεία του κόμματος.

Ουσιαστικά ο πρωθυπουργός έχει διττή στόχευση. Από τη μια στην ανάδειξη του έργου της κυβέρνησης, κάτι που όπως είπε «είναι και η καλύτερη απάντηση στον μίζερο μηδενισμό της αντιπολίτευσης» και από την άλλη στην εκλογική ετοιμότητα του κομματικού μηχανισμού.

Μάλιστα αναμένονται άμεσα κάποιες αλλαγές εντός του κόμματος και των οργάνων του για καλύτερη λειτουργία ενώ θα ενταθούν οι περιοδείες -ειδικά στην επαρχία- για να έρθουν στελέχη του κόμματος πιο κοντά στους πολίτες.

Κοινός παρονομαστής των κινήσεων Μητσοτάκη για την επίτευξη του στόχου της αυτοδυναμίας είναι η προσπάθεια συσπείρωσης του κόσμου της παράταξης και η επαναπροσέγγιση ενός ακροατηρίου που στο παρελθόν στήριξε τη Νέα Δημοκρατία αλλά σήμερα εμφανίζεται δυσαρεστημένο από κάποιες πολιτικές επιλογές.

«Έγκλημα υπήρχε πάντα, τώρα όμως αποκαλύπτεται»

Ένα πεδίο που το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να αξιοποιήσει, είναι οι τελευταίες επιτυχίες των αρχών στην πάταξη του εγκλήματος με τις εξιχνιάσεις υποθέσεων φοροδιαφυγής και την εξάρθρωση κυκλωμάτων που πλούτιζαν παρανόμως.

Advertisement

«Έγκλημα υπήρχε πάντα, τώρα όμως αποκαλύπτεται. Και μιλάμε για μεγάλες υποθέσεις. Θα έλεγα ότι είναι και αυτή μια όψη της αντιπαράθεσής μας με συμπεριφορές και με στεγανά που ανέκαθεν διέτρεχαν τη δημόσια ζωή.

Κάποιες φορές μάλιστα, και δεν νομίζω ότι πέφτει κανείς από τα σύννεφα, και με την ανοχή του «βαθέως κράτους», με το οποίο είμαστε επίσης σε έναν ανοιχτό πόλεμο», σημείωσε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο ενώ άφησε αιχμές και για την αντιπολίτευση, ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα και την περίοδο πρωθυπουργίας του.

«Άλλοτε φρόντιζαν κάποιοι άλλοι να πέφτουν στα μαλακά κάποιοι κατηγορούμενοι. Είναι οι ίδιοι που ξαφνικά ανακάλυψαν σήμερα ότι δίνουν υποτίθεται τη μάχη της εντιμότητας κατά της διαφθοράς. Αυτοί οι οποίοι κράτησαν τη Βουλή ανοιχτή, θυμίζω, μια εβδομάδα για να αλλάξουν τους ποινικούς κώδικες, πριν από τις εκλογές του 2019», είπε χαρακτηριστικά «φωτογραφίζοντας» τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ.

Advertisement

Ισχυρό μήνυμα για τη μάχη κατά του εγκλήματος και της διαφθοράς θα στείλει και το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς θα μιλήσει σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στο Μέγαρο Μουσικής.

Advertisement