Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ την κυβερνητική βούληση για ενίσχυση και ουσιαστική συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο ίδιος αναγνώρισε τις προκλήσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού, ζητώντας κοινή και συντονισμένη προσπάθεια για την ανακούφιση των πολιτών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε οκτώ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ρεαλισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένη χρηματοδότηση για έργα, οφειλές και υποδομές στους δήμους.

Οι εξαγγελίες προβλέπουν επιπλέον πόρους για την ανακύκλωση, τη συντήρηση σχολικών κτιρίων, την οδοποιία και τη ρύθμιση των ενεργειακών χρεών των δήμων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

“Δεν είμαι εδώ από τυπικό καθήκον αλλά για να επιβεβαιώσω την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να ενισχύσει αλλά και να στηριχθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση”, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Καλαμάτα.

Όπως είπε, “δεν νοιαζόμαστε μόνο για τα μεγάλα, για τις εθνικές πολιτικές, αλλά και για τα μικρά που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή των δημοτών σας”.

Advertisement

Advertisement

Υπογραμμίζοντας ότι πιστεύει στη σύγκλιση, εξήγησε ότι “καμία ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρηθεί διατηρήσιμη αν δεν απλώνεται σε όλη τη χώρα, ενώ και η συλλογική ευημερία χάνει το νόημα της όταν δεν κατευθύνεται σε κάθε πολίτη στην επικράτεια”.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι είναι στο συνέδριο για να ακούσει τους προβληματισμούς των δημάρχων προκειμένου να ενταχθούν στον κυβερνητικό προγραμματισμό αλλά και για να μοιραστεί μαζί τους τις προκλήσεις της συγκυρίας, κάνοντας λόγο στις διεθνείς εξελίξεις, στις συνέπειες της εισαγόμενης κρίσης και ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη και η Ελλάδα.

“Είναι προβλήματα που περνούν τα σύνορα και μεταφράζονται σε υψηλότερο πληθωρισμό, υψηλότερο κόστος ζωής, ενεργειακό, σε όλα τα κράτη” και αποτυπώνονται στο πεδίο δράσης και των δήμων.

Κάνοντας αναφορά στις κινήσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των πολιτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μία προσπάθεια που πρέπει να είναι κοινή και συντονισμένη ενώ υπενθύμισε την αύξηση χρηματοδότησης προς τους δήμους.

“Το τελευταίο διάστημα οι συνθήκες είναι αντίξοες και οι επόμενες εξελίξεις αχαρτογράφητες. Στόχος μας όχι το ιδανικό, αλλά να πετύχουμε το δυνατό”, τόνισε ο πρωθυπουργός λέγοντας απευθυνόμενος στους δημάρχους ότι “δεν θα σας κοροϊδέψω με ψεύτικες υποσχέσεις και ακοστολόγητα συνθήματα, αλλά θα σας ανακοινώσω 6+2 πρωτοβουλίες ρεαλισμού”.

Οι 6+2 πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

-Πρώτον, πιστώνονται αμέσως στους δήμους 300 εκ. ευρώ από τον ΕΟΑΝ, ώστε να τα διαθέσουν οι ίδιοι σε έργα ανακύκλωσης στις περιοχές τους.

Advertisement

-Δεύτερον, ακόμη 240 εκ. ευρώ διατίθενται μέσα στον Νοέμβριο για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων δημοτικών οφειλών προς παρόχους ενέργειας.

-Τρίτον, αυξάνεται το Τέλος Παρεπιδημούντων από 0,75% στο 1% ως πόρος της Αυτοδιοίκησης.

-Τέταρτον, διπλασιάζεται η ετήσια κρατική επιχορήγηση για συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

Advertisement

-Πέμπτον, η εσωτερική οδοποιία θα ενισχύεται με ακόμη 200 εκατομμύρια τον χρόνο από ένα Ειδικό Τέλος μόλις ομαλοποιηθεί η αγορά καυσίμων.

-Έκτον, 50 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν επιπλέον ωςενίσχυση για την προμήθεια μπαταριών, προκειμένου να αξιοποιηθούν για αυτοκατανάλωση από τοπικές ΑΠΕ.

Σχετικά με ό,τι αφορά το κομβικό πρόβλημα της ενέργειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε δύο ακόμη κινήσεις:

Advertisement

-Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ θα υπάρξει και πρόσθετη ρύθμιση των χρεών που απομένουν έως το ύψος των 60 εκατομμυρίων.

-Ενώ αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να καταρτιστεί Ειδικό Τιμολόγιο Ρεύματος για τους δήμους. Κάτι, ωστόσο, το οποίο θα δρομολογηθεί με την πρώτη αποκλιμάκωση της σημερινής αναταραχής.

Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός “πρόκειται για μέτρα τα οποία προωθούμε εν μέσω μιας πρωτοφανούς αναστάτωσης στις διεθνείς αγορές και με βάση τις παρούσες δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.”

Advertisement

Αυτό που τόνισε ο πρωθυπουργός είναι ότι “αν κάναμε κάτι παραπάνω, θα θέταμε σε κίνδυνο όλες τις κατακτήσεις των πολιτών”, ενώ άφησε αιχμές επειδή “κάποιοι διακινούν εύκολες λύσεις για δύσκολα προβλήματα”, φέρνοντας ως παράδειγμα πρόταση που έχει ακουστεί για τη χρήση των αποθεματικών του Πράσινου Ταμείου εξηγώντας ότι δεν γίνεται να αξιοποιηθούν κατά το δοκούν καθώς και αυτά υπόκεινται στους περιορισμούς δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού.

Advertisement

“Θα επαναλάβω την ανάγκη για σοβαρότητα, ευθύνη, για τεκμηριωμένο λόγο και για ρεαλιστικές παρεμβάσεις”, τόνισε στη συνέχεια.

Advertisement