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Δεν είναι αμηχανία, έλλειψη ευφυΐας ή αδυναμία να βρει κανείς τις σωστές λέξεις. Ο άνθρωπος που τραυλίζει γνωρίζει συνήθως πολύ καλά τι θέλει να πει, αλλά η ροή της ομιλίας του διακόπτεται από επαναλήψεις, παρατάσεις ή ξαφνικά «μπλοκαρίσματα». Η 22α Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Τραυλισμού από το 1998, είναι μια ευκαιρία να εγκαταλείψουμε τις προκαταλήψεις και να δούμε τι πραγματικά γνωρίζει η επιστήμη.

Τι ακριβώς είναι ο τραυλισμός

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Ο αναπτυξιακός τραυλισμός είναι διαταραχή της ροής της ομιλίας. Μπορεί να εμφανίζεται με επανάληψη ήχων και συλλαβών, επιμήκυνση φθόγγων ή στιγμές όπου η λέξη μοιάζει να μη βγαίνει. Ορισμένοι άνθρωποι αναπτύσσουν πρόσθετες κινήσεις, όπως σφίξιμο του προσώπου ή βλεφαρισμούς. Η ένταση των συμπτωμάτων μεταβάλλεται ανάλογα με την περίσταση. Δεν αποτελεί ένδειξη χαμηλής νοημοσύνης.

Γιατί εμφανίζεται – ο εγκέφαλος και τα γονίδια

Η σύγχρονη επιστημονική εικόνα δεν αντιμετωπίζει τον συνηθισμένο αναπτυξιακό τραυλισμό ως απλώς ψυχογενές πρόβλημα. Η εμφάνισή του συνδέεται με σύνθετη αλληλεπίδραση γενετικών και νευροαναπτυξιακών παραγόντων, που επηρεάζουν τον συντονισμό των δικτύων παραγωγής ομιλίας. Έχουν εντοπιστεί γονιδιακές παραλλαγές που σχετίζονται με ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς να υπάρχει ένα μοναδικό «γονίδιο τραυλισμού». Το άγχος μπορεί να επιδεινώσει την εκδήλωση, αλλά δεν θεωρείται η βασική αιτία του αναπτυξιακού τραυλισμού. Σπανιότερα, τραυλισμός εμφανίζεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή τραυματισμό του εγκεφάλου και χαρακτηρίζεται νευρογενής.

Γιατί αρχίζει από την παιδική ηλικία

Η έναρξη παρατηρείται συχνότερα μεταξύ δύο και έξι ετών, όταν το παιδί αναπτύσσει με γρήγορους ρυθμούς τον λόγο του. Η ASHA αναφέρει ότι περίπου το 95% των παιδιών που θα τραυλίσουν εμφανίζει την έναρξη πριν από τα τέσσερα χρόνια. Δεν σημαίνει ότι οι γονείς έκαναν κάτι λάθος ή ότι ένα παιδί «φοβήθηκε» και άρχισε να τραυλίζει. Η οικογενειακή προδιάθεση έχει σημασία, αλλά δεν καθορίζει με βεβαιότητα την πορεία κάθε παιδιού.

Πόσο συχνός είναι και ποια η διαφορά ανδρών και γυναικών

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Σύμφωνα με το αμερικανικό NIDCD, περίπου 5% έως 10% των παιδιών θα περάσει κάποια περίοδο τραυλισμού, ενώ περίπου τρία στα τέσσερα παιδιά ανακάμπτουν. Στον γενικό πληθυσμό, περίπου 1% ζει με τραυλισμό, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον ορισμό και τη μελέτη. Στην παιδική ηλικία τα αγόρια εμφανίζουν τραυλισμό περίπου δύο έως τρεις φορές συχνότερα από τα κορίτσια. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, ανάμεσα σε όσους εξακολουθούν να τραυλίζουν, η αναλογία ανδρών προς γυναίκες προσεγγίζει το 3:1 έως 4:1, δηλαδή περίπου 75%–80% άνδρες και 20%–25% γυναίκες μεταξύ των ατόμων με επίμονο τραυλισμό. Δεν πρόκειται για ποσοστά επί του συνόλου των ανδρών και γυναικών. Η διαφορά συνδέεται εν μέρει με τη μεγαλύτερη πιθανότητα υποχώρησης στα κορίτσια, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως όλοι οι μηχανισμοί.

Πότε χρειάζεται αξιολόγηση

Εάν ένα παιδί τραυλίζει επί τρεις έως έξι μήνες, καταβάλλει εμφανή προσπάθεια για να μιλήσει, αποφεύγει λέξεις ή καταστάσεις ή υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, είναι σκόπιμη η αξιολόγηση από λογοθεραπευτή με εξειδίκευση στις διαταραχές ροής. Η έγκαιρη αξιολόγηση δεν σημαίνει ότι κάθε παιδί χρειάζεται την ίδια θεραπεία, αλλά βοηθά να εκτιμηθεί ο κίνδυνος επιμονής.

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Πώς αντιμετωπίζεται σε παιδιά και ενήλικες

Δεν υπάρχει μία εγγυημένη θεραπεία που εξαφανίζει τον τραυλισμό σε όλους. Στα παιδιά εφαρμόζονται εξατομικευμένες λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις, με ενεργή συμμετοχή των γονέων και έμφαση στη θετική εμπειρία επικοινωνίας. Στους εφήβους και ενηλίκους η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικές διαχείρισης της ροής, μείωσης της σωματικής έντασης, τροποποίησης του τραυλισμού και αντιμετώπισης της αποφυγής και του φόβου της ομιλίας. Η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να βοηθήσει όταν συνυπάρχει άγχος, αλλά δεν υποκαθιστά τη λογοθεραπεία. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο φάρμακο ειδικά για την εξάλειψη του τραυλισμού.

Τι μπορούν να κάνουν γονείς, δάσκαλοι και συνομιλητές

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Το σημαντικότερο είναι να ακούν το περιεχόμενο και όχι να διορθώνουν συνεχώς τον τρόπο ομιλίας. Να μην ολοκληρώνουν τις λέξεις και τις φράσεις του άλλου, να του δίνουν χρόνο, να αποφεύγουν τις ειρωνείες και τις προτροπές «μίλα σωστά» ή «μην αγχώνεσαι». Στο σχολείο, ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μειώνει τον κίνδυνο στιγματισμού και κοινωνικής απομόνωσης. Ο στόχος δεν είναι να σιωπήσει ο άνθρωπος μέχρι να μιλήσει «τέλεια», αλλά να επικοινωνεί ελεύθερα.

Η ουσία της 22ας Οκτωβρίου

Ο τραυλισμός δεν ορίζει την προσωπικότητα, τις δυνατότητες ή την επαγγελματική πορεία κανενός. Η έγκαιρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη υποστήριξη μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα. Και η κοινωνία μπορεί να συμβάλει με κάτι πολύ απλό: να δώσει χώρο και χρόνο σε κάθε φωνή.

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Πηγές και επιστημονική τεκμηρίωση

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NIDCD – Stuttering: https://www.nidcd.nih.gov/health/stuttering

ASHA – Stuttering, Cluttering, and Fluency: https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/fluency-disorders/

NIDCD – Quick Statistics: https://www.nidcd.nih.gov/health/statistics/quick-statistics-voice-speech-language

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