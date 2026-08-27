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Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη λειτουργία της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά και προανήγγειλε την επιτάχυνση των μελετών για την επέκταση του δικτύου προς τις βορειοδυτικές συνοικίες.

Κατά την ομιλία του αναφέρθηκε σε σημαντικά έργα υποδομής, όπως το Fly Over, την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την κατασκευή του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Θεσσαλονίκης, η οποία μέσω των επενδύσεων και των υποδομών εξελίσσεται σε πρωτεύουσα των Βαλκανίων.

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Σε εκδήλωση για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

“Χαίρομαι γιατί κάθε χρόνο μας δίνεται η δυνατότητα να βρισκόμαστε κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη, πριν από τη ΔΕΘ, για να μιλήσουμε για το μέλλον της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας συνολικά”, ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα εγκαίνια της προέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά που είχε προηγηθεί, τονίζοντας ότι από τις 3 το μεσημέρι τίθεται πλέον σε λειτουργία και αφηγήθηκε για μία συνομιλία που είχε με μία κάτοικο της περιοχής η οποία του είπε “ήμουνα νια και γέρασα”, θυμίζοντας έτσι τη δυσκολία που είχε στην κατασκευή του και τη μεγάλη καθυστέρηση που είχε η ολοκλήρωση αυτού του μεγάλου έργου υποδομής.

“Έχει αλλάξει το συγκοινωνιακό της πόλης, έχει ενισχυθεί η οδική ασφάλεια. Δεν σταματάμε εδώ. Προχωράμε στην επέκταση του Μετρό της πόλης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Έχω ζητήσει να επιταχυνθούν οι μελέτες”, ανέφερε χαρακτηριστικά δείχνοντας έτσι την προτεραιότητα που δίνει για την περαιτέρω επέκταση του πλέον δημοφιλούς μέσου μεταφοράς ενώ μίλησε και για τον ανανεωμένο στόλο των λεωφορείων με περισσότερα ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Ειδική αναφορά έκανε και στο Fly Over και στα οφέλη που φέρνει για την πόλη.

Μνεία έκανε και στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι θα αλλάξει προς το καλύτερο όλη η εικόνα της περιοχής. “Είναι το νέο μεγάλο εμβληματικό έργο της πόλης που ελπίζουμε ότι θα παραδοθεί το 2030”, είπε μεταξύ άλλων.

Περνώντας στον τομέα της Παιδείας στάθηκε στο γεγοός ότι “προσθέτουμε πια πολλά νέα σχολεία στο κτηριακό απόθεμα της πόλης” ενώ έδωσε έμφαση στον τομέα της Υγείας κάνοντας αναφορά στην κατασκευή του καινούριου Παιδιατρικού Νοσοκομείου, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που αναμένεται να είναι έτοιμο τους πρώτους μήνες του 2027, “πραγματικά θα είναι το πιο σύγχρονο και το πιο όμορφο νοσοκομείο στα Βαλκάνια”.

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του ανέδειξε τον ρόλο της Θεσσαλονίκης που πλέον μετατρέπεται όχι σε πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας αλλά σε πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τονίζοντας τις επενδύσεις που γίνονται και τις υποδομές που έχουν ολοκληρωθεί ή σχεδιάζονται. Ειδικά σε αυτό το περιβάλλον γεωπολιτικών ανακατατάξεων, αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι υπάρχει η δυνατότητα η Θεσσαλονίκη να είναι η φυσική πύλη εισόδου για όλη την ανατολική Ευρωπη και τα Βαλκάνια. Αυτές οι υποδομές και οι επνεδύσεις δίνουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην πόλη και έχουν τη δυνατότητα να “εκτοξεύσουν” την πόλη ενώ σημείωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για περαιτέρω επενδύσεις και για προσέλκυση φοιτητών.”Όπου υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και εκεί που υπάηρχαν αιώνιοι φοιτητές, υπάρχουν ξένοι φοιτητές που επιλέγουν να πληρώσουν δίδακτρα.

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Μήνυμα έστειλε και για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έλυσε μία εκκρεμότητα δεκαετιών. “Και όσοι δίνουν μάχες οπισθοφυλακών, να γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν μπορεί πια να αμφισβητηθεί. Ούτε από την ίδια τη ζωή, ούτε από τον νόμο. Και τα όποια εμπόδια υπάρχουν θα ξεπεραστούν έτσι ώστε να μπορούμε να δώσουμε και αυτή τη δυνατότητα, είτε σε Έλληνες εόιτε σε ξένους φοιτητές, να επιλέξουν και αυτή τη διαδρομή για την ανώτατη εκπαίδευση τους”, είπε μεταξυ άλλων ο πρωθυπουργός.

Αναφορά έκανε επίσης στην Εγνατία Οδό, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή ξεκινούν σημαντικά έργα επενδύσεων που θα φτάσουν τα 300 εκατ. ευρώ. “Σε δύο χρόνια θα μιλάμε για μία τελείως νέα Εγνατία Οδό. Ασφαλή, σύγχρονη, που θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες συνδεσιμότητας για τις πολλές επόμενες δεκαετίες”.

Με πολιτικό μήνυμα έκλεισε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κάποιος θα πρέπει να είναι πολύ κακόπιστος ή εμπαθής για να μην αναγνωρίσει ότι έχουν γίνει έργα στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. “Τα έργα τα κάνουμε όχι για κομματική ανταπόδοση και για το ότι κάποιος θα μας ψηφίσει στο μέλλον αλλά γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μίας κυβέρνησης που μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίαδα, σε κάθε Έλληνα, όπου και αυτοί βρίσκονται. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης”.

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Όπως εξήγησε, τα χρήματα δεν είναι ατέλειωτα και πάντα η κυβέρνηση του θα λέει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει.

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