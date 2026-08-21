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Ευχές στη Μαντόνα, η οποία γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναδημοσίευσε σε Instagram story βίντεο της διάσημης τραγουδίστριας από το πάρτι των γενεθλίων της και της ευχήθηκε: «Χρόνια πολλά Μαντόνα! Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα! Να ξαναέρθεις του χρόνου!».

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Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Μαντόνα και αναδημοσίευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η 68χρονη σταρ φαίνεται να χορεύει και να διασκεδάζει μαζί με τους καλεσμένους της, τόσο σε παραδοσιακό μεζεδοπωλείο όσο και σε γιοτ, υπό τους ήχους ελληνικής μουσικής και με ελληνικά εδέσματα.