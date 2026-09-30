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Ο πρωθυπουργός πρότεινε την εξαίρεση των προσωρινών εθνικών μέτρων από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, εισηγήθηκε τη χρήση των επιπλέον εσόδων από τον ΦΠΑ, που προκύπτουν λόγω των υψηλών τιμών, για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να διαχειριστούν τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών ενέργειας ενόψει του χειμώνα.

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Καθώς το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερα περιθώρια για τη λήψη μέτρων στήριξης. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός προτείνει να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς ορισμένα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Bloomberg, προτείνει να αξιοποιούνται και τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω της απρόβλεπτης αύξησης των τιμών, ώστε να στηρίζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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«Ήρθε η ώρα για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα υπερβαίνουν τις γενικές προτροπές που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας», δήλωσε ο Μητσοτάκης, μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη. Πρόσθεσε ότι απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με το θέμα.

Στην επιστολή του, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα μέλη της ΕΕ μέχρι ένα ορισμένο σημείο, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενό της. Ο Μητσοτάκης πρότεινε επίσης ότι οι χώρες-μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ανέφερε η πηγή.

Η πίεση από το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη

Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες πιέσεις για τη λήψη μέτρων στήριξης, καθώς οι υψηλοί λογαριασμοί ενέργειας επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προειδοποιήσει, παράλληλα, για τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καλώντας τα κράτη να περιορίσουν τη ζήτηση και να συνεχίσουν την ενίσχυση των αποθεμάτων φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν, φτάνοντας στις αρχές του μήνα στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022. Το ενεργειακό κόστος αναμένεται να απασχολήσει και τη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις 15-16 Οκτωβρίου.

Στην Ελλάδα, η επιδότηση στο ντίζελ αναμένεται να αυξηθεί τον Οκτώβριο στα 15 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετα μέτρα για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο που ήταν τον Απρίλιο.

(Με πληροφορίες από Bloomberg)