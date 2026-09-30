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Ο πρωθυπουργός πρόκειται να απευθύνει αυστηρές συστάσεις στα κυβερνητικά στελέχη για την αποφυγή δηλώσεων που προκαλούν την κοινή γνώμη και ενισχύουν την εσωστρέφεια.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται υπό το βάρος της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.

Το υπουργικό συμβούλιο θα εξετάσει σειρά νομοσχεδίων, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για την ενίσχυση του εισοδήματος και την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Την παράταση της επιδότησης στο diesel κίνησης -με πληροφορίες να αναφέρουν ότι επίκειται και προσαύξηση του ποσού, ίσως και 20 λεπτά ανά λίτρο- αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο.

Πρόκειται για το πρώτο από τα μέτρα που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση τα οποία στοχεύουν στην ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης και στην ανακούφιση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Άγνωστο είναι για την ώρα αν θα υπάρξει παρέμβαση και για την τιμή της βενζίνης, καθώς το οικονομικό επιτελείο εξετάζει όλα τα δεδομένα και αναζητεί τρόπο για να περιορίσει το κόστος.

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Η συνεδρίαση του υπουργικού που ξεκινά στις 11:00 στο Μέγαρο Μαξίμου γίνεται στη «σκιά» της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών και αυτή η εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στους «πονοκεφάλους» που προκάλεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες ημέρες κάποιες «παραφωνίες» και άστοχες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της παράταξης.

Με στόχο να εξαλείψει συμπεριφορές και τοποθετήσεις που παραπέμπουν σε αλαζονεία, προκαλούν την κοινωνία και «θολώνουν» το κυβερνητικό αφήγημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στην εισαγωγική του τοποθέτηση να στείλει νέο αυστηρό μήνυμα σε υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη.

Σε μία περίοδο που γίνεται προσπάθεια από το Μέγαρο Μαξίμου για τη βελτίωση των δημοσκοπικών επιδόσεων και την επαναπροσέγγιση με δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, δηλώσεις όπως του Χάρη Θεοχάρη για «νοικοκύρηδες και κακομοίρηδες» σίγουρα προκαλούν αρνητικά σχόλια και φέρνουν την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση ενισχύοντας παράλληλα την εσωστρέφεια.

Οπότε αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο.

Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά και τον Υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης,

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-Εισήγηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση σχετικά με την ολοκλήρωση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την υποβολή των τελικών αιτημάτων πληρωμής της χώρας,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Δικηγόρων,

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-Παρουσίαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Λαμπρόπουλο του νομοσχεδίου για την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και το Σωφρονιστικό Σύστημα,

-Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2027,

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-Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2027.

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