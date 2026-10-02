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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε το μεσημέρι πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου, από τη θέση Πριόνια έως την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου.

Στη διαδρομή ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από πολίτες και επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, συνεισφέροντας παράλληλα στην προστασία του φυσικού πλούτου και στην ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την ξεχωριστή πολιτιστική και περιβαλλοντική σημασία του Ολύμπου.

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Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τους υπόλοιπους περιπατητές για τις δράσεις που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η ανάδειξη και η ήπια ανάπτυξη της περιοχής, με πλήρη σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στις ιδιαιτερότητες της ορεινότητας.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο οδηγός Βασίλης Διαμαντόπουλος, η συνοδός βουνού Βάγια Μπουφέτι, η Λία Παπάζογλου, συνιδρυτής οργάνωσης κλιματικής δράσης που φροντίζει για την προστασία του βουνού και τη διάνοιξη – συντήρηση μονοπατιών, ο Γιώργος Αρζάνας, δημιουργός του Μουσείου Γεωλογικής Ιστορίας Ολύμπου στη Λεπτοκαρυά, η διαχειριστής του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» Μαρία Ζολώτα, η Διευθύντρια του Μετεωρολογικού Σταθμού Ολύμπου Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, ο Κωνσταντίνος Γκουντέλιας, τοπικός παραγωγός βρώσιμων λουλουδιών και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών Δημήτρης Κυριαζής.

Στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και ο Ηγούμενος Πατήρ Μάξιμος. Ο Ηγούμενος ξενάγησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους χώρους του ναού και τους νέους ξενώνες για τη φιλοξενία προσκυνητών.

Ο Μητροπολίτης Κίτρους ευχαρίστησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό για τη μέριμνα της κυβέρνησης ως προς την επιστροφή στη Μητρόπολη της Ιεράς Μονής Παναγίας Εισοδίων Θεοτόκου Πέτρας Ολύμπου, που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, χαιρετίζοντας την απόφαση της πολιτείας.

Η επιστροφή της ιστορικής Μονής ολοκληρώθηκε πέρυσι με νομοθετική ρύθμιση, 100 χρόνια μετά τη μετατροπή της αρχικά σε θεραπευτήριο και στη συνέχεια σε νοσηλευτικό ίδρυμα για ψυχικά νοσήματα.