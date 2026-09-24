Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη σημασία του διεθνούς δικαίου για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού ζητήματος.

Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και θα αναδείξει τη σύνδεση της οικονομικής ανθεκτικότητας με τη διεθνή ισχύ της χώρας.

Παράλληλα, θα υπογραμμίσει την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση των κινδύνων της απαιτεί διεθνή συνεργασία.

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Σαφή μηνύματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό, αλλά και εκτενή τοποθέτηση για τις προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να περιλαμβάνει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του πρωθυπουργού θα βρεθεί η θέση της Ελλάδας ότι ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να συνεχιστεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός διεξάγεται στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Σύμφωνα με πληρφορίες, αναμένεται να επισημάνει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνδυάζεται με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Το Κυπριακό στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο Κυπριακό, με τον πρωθυπουργό να αναφέρεται στα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και στη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ελληνική θέση, η παρατεταμένη εκκρεμότητα αποτελεί ζήτημα που αφορά την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί από τον ίδιο τον Οργανισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την επανένωση της Κύπρου.

Η Ελλάδα ως γέφυρα στην Ανατολική Μεσόγειο

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αναμένεται να αφορά και τον ευρύτερο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή.

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Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τη χώρα ως πυλώνα σταθερότητας και ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο θα αναφερθεί στις κρίσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, τη Λιβύη, την Ουκρανία και το Σουδάν, αναδεικνύοντας τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας και της διεθνούς συνεργασίας.

Η οικονομία ως παράγοντας διεθνούς ισχύος

Στην ομιλία του πρωθυπουργού αναμένεται να έχει θέση και η πορεία της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στην ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων, τις δημοσιονομικές επιδόσεις και τη μείωση του δημόσιου χρέους, αλλά και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Το κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι η οικονομική ανθεκτικότητα δεν αποτελεί μόνο ζήτημα οικονομικής πολιτικής, αλλά συνδέεται άμεσα με τη διεθνή θέση, την άμυνα και την ασφάλεια μιας χώρας.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Ιδιαίτερα εκτενής αναμένεται να είναι η αναφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με τον πρωθυπουργό να εστιάζει στην ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται τα νέα συστήματα και στους κινδύνους που δημιουργούνται από την εξέλιξή τους.

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Στο επίκεντρο θα βρεθεί η θέση ότι οι προκλήσεις που δημιουργεί η ΑΙ δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά μέσω εθελοντικής αυτορρύθμισης από τις ίδιες τις εταιρείες που αναπτύσσουν τα συστήματα. Αντίθετα, θα αναδειχθεί η ανάγκη για ισχυρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναπτύσσονται ορισμένα από τα κορυφαία μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να καλέσει την Ουάσιγκτον να αναλάβει την ευθύνη που αντιστοιχεί στον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, θα υπογραμμίσει ότι η αντιμετώπιση των κινδύνων της ΑΙ δεν μπορεί να περιοριστεί σε εθνικό επίπεδο. Η διεθνής συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με την Κίνα, θα παρουσιαστεί ως αναγκαία προϋπόθεση για τη διαχείριση μιας τεχνολογικής εξέλιξης που υπερβαίνει τα σύνορα και αφορά το σύνολο της διεθνούς κοινότητας.

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