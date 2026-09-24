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Στις 18:30 (ώρα Ελλάδος) αναμένεται να συναντηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισραηλινό ομόλογο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η συνάντηση δεν ήταν στο επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και φαίνεται ότι κλείστηκε τις τελευταίες ώρες μετά από αίτημα της ισραηλινής πλευράς. Τις πρώτες πληροφορίες τις έδωσαν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία και πριν από λίγο υπήρξε επιβεβαίωση και από έγκυρες κυβερνητικές πηγές.

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Η συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου έρχεται λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΓΣ του ΟΗΕ.