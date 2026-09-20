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Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μεταβεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα και την Τρίτη, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, με πρώτο σταθμό της επίσκεψής του το Σαν Φρανσίσκο.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για τη Δευτέρα, σε τοπική ώρα, περιλαμβάνει επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της Nvidia και της Tesla. Στις 18:30, ο κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία σε εκδήλωση της Endeavor Greece με θέμα «The Future of AI Elsewhere».

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Την Τρίτη, στις 08:30, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Daniel Lurie. Αργότερα, στις 12:00, θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.