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Οι ιρανικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου, την αποδέσμευση των οικονομικών πόρων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις διαπραγματεύσεις χωρίς την ικανοποίηση αυτών των προϋποθέσεων.

Το Ιράν επιδιώκει την τήρηση των αμερικανικών δεσμεύσεων προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Παράλληλα, το Πακιστάν αναλαμβάνει ρόλο μεσολαβητή για την επίλυση της κρίσης, με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας να μεταβαίνει στην Τεχεράνη.

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Η Τεχεράνη διαβίβασε στις ΗΠΑ τους όρους της για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού για το παγκόσμιο εμπόριο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο του πολέμου Ιράν- ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ «μέχρι να ικανοποιηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, να αναγνωριστούν τα νόμιμα δικαιώματα του ιρανικού έθνους και να τηρηθούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δεν θα υπάρξει περιθώριο για επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση των διαπραγματεύσεων ή για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», προειδοποίησε ο Γαλιμπάφ, που είναι και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

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Η κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ, από το οποίο πριν τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων, έχει σχεδόν διακοπεί μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν έπειτα από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας λόγω του αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Τεχεράνη.

Παράλληλα οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

«Τα μηνύματά μας και οι όροι μας διαβιβάσθηκαν ξεκάθαρα στην άλλη πλευρά μέσω διαπραγματευτών», εξήγησε ο Γαλιμπάφ αναφερόμενος στις ΗΠΑ.

Χθες Σάββατο ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, είχε επισημάνει ότι οι όροι του Ιράν διαβιβάσθηκαν στις ΗΠΑ μέσω του Κατάρ, που μεσολαβεί για την επίλυση της κρίσης.

«Οι όροι μας είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση των παγωμένων πόρων μας και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού» που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, σημείωσε ο Ρεζαΐ σε συνέντευξή του στο al Jazeera.

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνονταν στο πρωτόκολλο του Ιουνίου, στο οποίο είχαν καταλήξει Ιράν και ΗΠΑ και θα άνοιγε τον δρόμο προς μια μόνιμη συμφωνία, προτού καταρρεύσει. Ο Ρεζαΐ ζήτησε επίσης οι ΗΠΑ να τηρήσουν όλους αυτούς τους όρους προτού ακολουθήσουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Σε αυτές τις συνομιλίες αναμένεται να συζητηθεί και το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Επίσης χθες το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί θα μεταβεί στην Τεχεράνη σήμερα για συνομιλίες, καθώς και το Πακιστάν διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή.