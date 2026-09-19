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Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι εξασφάλισε τα σύνορα της χώρας, τερματίζοντας την είσοδο παράνομων μεταναστών κατά τους τελευταίους δεκαέξι μήνες της διακυβέρνησής του.

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξάλειψε την ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν και συνέβαλε στον τερματισμό οκτώ πολέμων παγκοσμίως.

Ο ίδιος επικαλέστηκε την επιβολή υψηλών δασμών και τη μείωση της φορολογίας ως μέτρα για την ενίσχυση της εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας και της οικονομίας.

Τέλος, ο πρόεδρος ανέφερε την καθιέρωση των αγγλικών ως επίσημης γλώσσας και την απαγόρευση συμμετοχής ανδρών σε γυναικεία αθλητικά πρωταθλήματα ως βασικές επιτυχίες του.

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Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τα 25 σημαντικότερα επιτεύγματα της “τρίτης”, όπως γράφει ο ίδιος, θητείας του — μεταξύ των οποίων ότι “έβαλε τέλος στην υποδοχή μεταναστών” και ότι “έκανε τα αγγλικά επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ“– καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που θα καθορίσουν αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Τα 25 σημαντικότερα «επιτεύγματα» του Τραμπ όπως τα παρουσιάζει ο ίδιος

Στη μακροσκελή του ανάρτηση, με τίτλο: ” TOP 25 TRUMP ACCOMPLISHMENTS OF TERM THREE”, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζει τις 25 σημαντικότερες επιτυχίες του στον τομέα της μετανάστευσης, της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομίας.

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Όπως διαβεβαιώνει ο Τραμπ, “πέτυχα τα πιο ασφαλή σύνορα στην Ιστορία – ΜΗΔΕΝ παράνομοι αλλοδαποί έγιναν δεκτοί στις ΗΠΑ τους τελευταίους 16 μήνες”.

Παράλληλα τονίζει ότι χάρη στις δύο επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν — τον Ιούνιο του 2025 και τον πόλεμο που εξακολουθεί να μαίνεται στην περιοχή μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου– “εξάλειψα την ικανότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο“, προκειμένου η Ισλαμική Δημοκρατία “να μην αποκτήσει ΠΟΤΕ πυρηνικά όπλα”.

TOP 25 TRUMP ACCOMPLISHMENTS OF TERM THREE:



( TS: Sep 18 2026, 6:50 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‍​​‍​​​‍‍​‍‍​​‌‍‍‌‌‍‍​​‍​‌‌​‌ pic.twitter.com/R3L9L0WPjp — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 18, 2026

Ο Τραμπ αναφέρθηκε εξάλλου στους υψηλούς δασμούς που επέβαλε στις εισαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ από πολλούς εμπορικούς τους εταίρους, με στόχο “να ανακάμψει η αμερικανική μεταποιητική βιομηχανία” και πρόσθεσε ότι υπέγραψε νόμους για “τις μεγαλύτερες μειώσεις φόρων στην Αμερικανική Ιστορία”.

Εξάλλου τόνισε ότι “τους πρώτους 12 μήνες (σ.σ. της προεδρίας του) έβαλα τέλος σε 8 πολέμους με ιστορικές ειρηνευτικές συμφωνίες – περιλαμβανομένου του πολέμου στη Γάζα” και κατάφερε “να επιστρέψουν όλοι οι ζωντανοί όμηροι στις οικογένειές τους, τόσο οι ζωντανοί όσο και οι νεκροί”, σε μια προφανή αναφορά στην απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μετά την πρωτοφανή της επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Μεταξύ των επιτευγμάτων του Αμερικανού προέδρου, όπως τα παρουσιάζει ο ίδιος, είναι και ότι : “Απαγόρευσα στους ΑΝΔΡΕΣ να συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα” και “έκανα τα αγγλικά την επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ”.