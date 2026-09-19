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Συναγερμός προκλήθηκε το Σάββατο (19/9) στις αμερικανικές αρχές, όταν μαχητικό αεροσκάφος της Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας Βόρειας Αμερικής (NORAD) κλήθηκε να αναχαιτίσει αεροσκάφος που είχε εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από το Καμπ Ντέιβιντ, την ώρα που στην περιοχή βρισκόταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Τραμπ έφτασε στην προεδρική κατοικία που βρίσκεται στα βουνά Κατόκτιν του Μέριλαντ το βράδυ της Παρασκευής και πρόκειται να παραμείνει εκεί έως και την Κυριακή.

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Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της Πρώτης Αεροπορικής Δύναμης, η οποία υπάγεται στη Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ, στην πλατφόρμα X.

Pilots! @NORADCommand fighter aircraft intercepted an aircraft violating restricted airspace over Thurmont, MD, resulting in flares being deployed.



Make sure to check NOTAMs before takeoff to ensure you have current information about TFRs in your area.



Stay Safe, Fly Informed!… September 19, 2026

«Πιλότοι! Μαχητικά αεροσκάφη του @NORADCommand αναχαίτισαν ένα αεροσκάφος που παραβίαζε τον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από το Θέρμοντ του Μέριλαντ, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν αμυντικά αντίμετρα», αναφέρεται στην σχετική ανάρτησή.