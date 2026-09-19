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Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο δίκτυο Al Jazeera.

🚨 IRAN ‘SETS CONDITIONS’ FOR TALKS WITH U.S.



Iran says it has delivered its terms to Qatari and Pakistani mediators for renewed negotiations with Washington.



Security chief Mohsen Rezaei says Tehran wants the war ended “on all fronts,” Iranian funds unfrozen and the U.S. naval… pic.twitter.com/bPfZSMwubY Advertisement Advertisement September 19, 2026

Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, τόνισε ο Ρεζαΐ, προσθέτοντας ότι οι διαβουλεύσεις με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν συνεχίζονται και ότι η Τεχεράνη αναμένει μια απάντηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ