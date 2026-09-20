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Ο οδηγός της πλατφόρμας ανάγκασε τις δύο υπό την επήρεια αλκοόλ επιβάτες να εξέλθουν από το όχημα σε ακατάλληλο σημείο, όπου η νεαρή κοπέλα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο διαιτητής της υπόθεσης απέρριψε τον ισχυρισμό της Uber περί ανεξάρτητης συνεργασίας, κρίνοντας ότι η εταιρεία και ο οδηγός φέρουν από κοινού νομική ευθύνη για το συμβάν.

Μετά την απομάκρυνση των επιβατών, ο οδηγός δεν κάλεσε βοήθεια αλλά επικοινώνησε με την εταιρεία για το κόστος καθαρισμού του οχήματός του, προκαλώντας την αντίδραση του διαιτητή.

Οι γονείς της θα διαθέσουν το ποσό της αποζημίωσης στο ίδρυμα που δημιούργησαν στη μνήμη της, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στις υπηρεσίες μετακίνησης.

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Η Uber καλείται να καταβάλει 40 εκατομμύρια δολάρια στους γονείς μιας 23χρονης που έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνιας, αφού ο οδηγός του οχήματος σταμάτησε σε επικίνδυνο σημείο και άφησε εκείνη και τη φίλη της εκτός αυτοκινήτου.

Η Έμιλι Νορμαντίν-Πάρκερ, απόφοιτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), είχε καλέσει Uber για να επιστρέψει στο σπίτι μαζί με μια φίλη της στις 12 Αυγούστου 2023, έπειτα από βραδινή έξοδο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η φίλη της αρρώστησε και έκανε εμετό μέσα στο αυτοκίνητο.

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Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα και όσα ανέφεραν οι γονείς της, ο οδηγός, Βου Τραν, σταμάτησε στον αυτοκινητόδρομο State Route 73 στην κομητεία Όραντζ και ζήτησε από τις δύο γυναίκες να βγουν από το όχημα. Οι δύο γυναίκες βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Λίγο αργότερα, η Νορμαντίν-Πάρκερ παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και σκοτώθηκε.

Η Uber είχε υποστηρίξει ότι ο οδηγός ήταν ανεξάρτητος συνεργάτης και ότι η εταιρεία δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πράξεις του, όπως αναφέρει το BBC.

«Αυτή η εμπιστοσύνη κόστισε τη ζωή της κόρης μας»

Οι γονείς της Έμιλι, Κάρολ Νορμαντίν και Κεν Πάρκερ, δήλωσαν ότι η κόρη τους έκανε αυτό ακριβώς που η Uber συστήνει στους επιβάτες της: να μην οδηγήσει αφού είχε καταναλώσει αλκοόλ και να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.

«Η Έμιλι έκανε ό,τι η Uber λέει στους επιβάτες να κάνουν πήρε την υπεύθυνη απόφαση να μην οδηγήσει και εμπιστευτήκαμε την Uber να την φέρει σπίτι με ασφάλεια. Αυτή η εμπιστοσύνη κόστισε τη ζωή της κόρης μας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Η Uber κρίθηκε υπεύθυνη για τις πράξεις του οδηγού

Η υπόθεση δεν κρίθηκε σε κανονικό δικαστήριο, αλλά μέσω πενθήμερης διαδικασίας ιδιωτικής διαιτησίας, με διαιτητή τον συνταξιούχο δικαστή Ρίτσαρντ Στόουν.

Η Uber υποστήριξε ότι λειτουργεί ως τεχνολογική πλατφόρμα που συνδέει επιβάτες με ανεξάρτητους οδηγούς. Ο Στόουν απέρριψε το επιχείρημα και έκρινε ότι τόσο η Uber όσο και ο Τραν φέρουν ευθύνη για τον θάνατο της 23χρονης.

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Το ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων αντιστοιχεί σε 20 εκατομμύρια δολάρια για κάθε γονέα. Η απόφαση, ωστόσο, προέκυψε από ιδιωτική διαιτησία και, σε αντίθεση με μια δικαστική απόφαση, δεν δημιουργεί νομικό δεδικασμένο για άλλες υποθέσεις.

Ο οδηγός δεν κάλεσε βοήθεια

Σύμφωνα με την απόφαση του διαιτητή, ο Τραν σταμάτησε σε ένα λεγόμενο gore point, την τριγωνική περιοχή ανάμεσα στον αυτοκινητόδρομο και μια έξοδο. Ο Στόουν έκρινε ότι το σημείο ήταν «unsafe and illegal» και ότι ο οδηγός θα μπορούσε να είχε πάρει την έξοδο και να αφήσει τις δύο γυναίκες σε ασφαλέστερο σημείο.

Μετά την αποχώρησή του, στοιχεία GPS έδειξαν ότι ο οδηγός πήρε την επόμενη έξοδο και επικοινώνησε με την Uber σχετικά με το κόστος καθαρισμού του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας, δεν κάλεσε βοήθεια ούτε το 911 μετά το περιστατικό.

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Ο Στόουν σημείωσε στην απόφασή του ότι ο οδηγός έδειξε «far more worry for his new car than he did for his passengers», αναφερόμενος στη συμπεριφορά του μετά το περιστατικό.

Παράλληλα, ο διαιτητής σημείωσε ότι υπάρχουν κενά στην ακριβή αλληλουχία των γεγονότων εκείνα τα κρίσιμα λεπτά και ότι καμία από τις καταθέσεις δεν ήταν απολύτως αξιόπιστη. Ωστόσο, έκρινε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία έδειχναν πως ο Τραν σταμάτησε σε επικίνδυνο σημείο και άφησε εκεί τις δύο γυναίκες, γνωρίζοντας ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η πρόταση των 10 εκατ. δολαρίων

Οι δικηγόροι της οικογένειας ανέφεραν ακόμη ότι η Uber είχε προτείνει αρχικά έναν συμβιβασμό ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, με την προϋπόθεση ότι οι γονείς δεν θα μιλούσαν δημόσια για την υπόθεση. Η οικογένεια απέρριψε την πρόταση.

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Η Uber, από την πλευρά της, εξέφρασε τη διαφωνία της με την απόφαση του διαιτητή.

«No family should have to suffer the loss of a child, and our thoughts continue to be with the Normandin-Parker family. While we respect the arbitration process, we believe the arbitrator was wrong in holding Uber legally responsible for the tragic events of that night», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας της, μεταξύ άλλων με πρόσθετες οδηγίες προς τους οδηγούς για την αποφυγή μη ασφαλών σημείων αποβίβασης.

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Η οικογένεια δημιούργησε ίδρυμα στη μνήμη της

Μετά τον θάνατο της Έμιλι, η οικογένειά της δημιούργησε το Emily Normandin-Parker Foundation, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στις υπηρεσίες μετακίνησης.

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Οι γονείς της έχουν δηλώσει ότι σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τα χρήματα της αποζημίωσης για το ίδρυμα, μεταξύ άλλων για υποτροφίες και προγράμματα mentoring, αλλά και για τη στήριξη οργανώσεων LGBTQ+.

Η Έμιλι περιγράφεται από την οικογένειά της ως συγγραφέας, μουσικός και απόφοιτη του UCLA, με ενδιαφέρον για τη συγγραφή θεατρικών έργων. Οι γονείς της λένε ότι θέλουν η μνήμη της να συνδεθεί με προσπάθειες για μεγαλύτερη ασφάλεια στις υπηρεσίες μετακίνησης.

Με πληροφορίεε από BBC και washingtonpost.com

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