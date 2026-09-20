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Η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι ΗΠΑ με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση του ιρανικού στρατού, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Iran's Khatam al-Anbiya Emergency Command Headquarters:



Based on information received, the United States decided to renew its moves against Iran with a green light from some countries in the region. The matter was discussed at a joint meeting in one of the European countries.… Advertisement Advertisement September 20, 2026

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή και τόνισε ότι όποια χώρα της περιφέρειας υποστηρίξει την αμερικανική επίθεση θα θεωρηθεί ότι συμμετέχει στη σύγκρουση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την εσπευσμένη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε χθες Σάββατο τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση.