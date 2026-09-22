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Την πεποίθηση ότι «κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν» εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece, στο Σαν Φρανσίσκο, παρουσία πολλών ομογενών τους οποίους μάλιστα κάλεσε να συμμετάσχουν στις εκλογές μέσω της επιστολικής ψήφου.

Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην εκλογική αναμέτρηση, έστειλε το μήνυμα ότι «όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη» και ότι «στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μία καλή πρωτοβουλία», τονίζοντας έτσι τη σημασία της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, της διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας αλλά και των κινδύνων που μπορεί να εμφανιστούν εξαιτίας αλλαγής κάποιων χειρισμών. Όπως είπε ως παράδειγμα, αν μία κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά πάνω από τις δυνατότητες της χώρας, τότε θα αντιδρούσαν οι αγορές ομολόγων.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον στόχο του για μία τρίτη κυβερνητική θητεία εξηγώντας ότι έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, όταν και θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.

Μίλησε επίσης για τα όσα πετύχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. «Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης», είπε μεταξύ άλλων.

Τέλος, έδωσε έμφαση σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση όπως είναι το gov.gr, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τεχνητή νοημοσύνη.

(με πληροφορίες από ΕΡΤ)