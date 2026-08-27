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Το έργο μήκους 4,8 χιλιομέτρων συνδέει το κέντρο με τη Μίκρα, μειώνοντας τον χρόνο μετακίνησης σε περίπου 15 λεπτά.

Η νέα γραμμή αναμένεται να εξυπηρετεί καθημερινά 63.000 επιβάτες, συμβάλλοντας παράλληλα στον περιορισμό της κυκλοφορίας 12.000 οχημάτων στους δρόμους.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζει τη διαδρομή, αναδεικνύοντας τη σημασία της αναβάθμισης των συγκοινωνιακών υποδομών για την ευρύτερη περιοχή.

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Ήταν 30 Νοεμβρίου 2024 όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πατούσε συμβολικά το κουμπί για την έναρξη λειτουργίας του Μετρό της Θεσσαλονίκης, δίνοντας έτσι τέλος στην αναμονή των πολιτών για ένα έργο πνοής για την πόλη. Από τότε έλεγε ο πρωθυπουργός ότι το επόμενο βήμα θα ήταν η επέκταση του μέσου προς την Καλαμαριά.

Και σήμερα το πρωί, λιγότερο από δύο χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτή η επέκταση και 5 επιπλέον σταθμοί τίθενται στη διάθεση του επιβατικού κοινού της πόλης.

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«Μιλάμε με έργα», τονίζουν κυβερνητικά στελέχη για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης που είχε δοθεί, εντάσσοντας την ολοκλήρωση του έργου στην υλοποίηση και την παράδοση μεγάλων αναπτυξιακών υποδομών στο διάστημα που είχε προβλεφθεί. «Το είπαμε, το κάνουμε», είναι η φράση που χρησιμοποιούν και που αναμένεται να την επαναλάβουν από την κυβέρνηση αρκετές φορές μέχρι την εκλογική αναμέτρηση. Αυτό θα τονίσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό ενώ παράλληλα θα αναδείξει τις περαιτέρω αναπτυξιακές προοπτικές που δίνει στην πόλη.

Πριν από την έναρξη των εγκαινίων, στα οποία θα παραστούν και πολλοί υπουργοί και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, ο πρωθυπουργός θα μπει σε συρμό του Μετρό για να κάνει την διαδρομή μέχρι την Καλαμαριά και να δει τους πέντε νέους σταθμούς που από σήμερα αποδίδονται στους χρήστες του Μετρό. Αυτοί είναι οι: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα και η επέκταση είναι μήκους 4,8 χιλιομέτρων. Με την προσθήκη αυτών των 5 νέων σταθμών το συνολικό δίκτυο του Μετρό της Θεσσαλονίκης φτάνει πλέον τους 18 σταθμούς.

Η διαδρομή από το κέντρο της πόλης έως τη Μίκρα θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά, υπολογίζεται ότι θα μετακινούνται καθημερινά περίπου 63.000 επιβάτες ενώ η λειτουργία της νέας γραμμής αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της χρήσης 12.000 οχημάτων σε καθημερινή βάση.

Όπως έχουν εξηγήσει από την κυβέρνηση, η παράδοση της νέας γραμμής στην κυκλοφορία αναβαθμίζει ουσιαστικά τις καθημερινές μετακινήσεις και ενισχύει τη συνδεσιμότητα της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο πρωθυπουργός και στην αναβάθμιση των μεταφορών με λεωφορεία.

«Το 2019 μόλις 250 λεωφορεία βρίσκονταν σε κυκλοφορία στην πόλη, με μέσο όρο ηλικίας 14,5 έτη. Σήμερα, στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη δρομολογούνται καθημερινά 500 λεωφορεία, εκ των οποίων 206 λεωφορεία του ΟΑΣΘ είναι ολοκαίνουρια. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, που έχει ήδη αποτυπωθεί στην ποιότητα και την αξιοπιστία των μετακινήσεων», ανέφερε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζοντας ότι «έχει γίνει η επανάσταση του αυτονόητου στις μεταφορές στη Θεσσαλονίκη».

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Μετά τα εγκαίνια ξεκινά η περιοδεία του πρωθυπουργού

Η τελετή των εγκαινίων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9.30. Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με Βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εκεί αναμένεται να μιλήσει για τα μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη ενώ θα αναφερθεί στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της περιοχής.

Στη συνέχεια θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και Δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας, ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

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Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Φλώρινα καθώς αύριο, δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στη Μακεδονία θα επισκεφθεί βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σημαντικές επενδυτικές προσπάθειες, τη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά Πτολεμαΐδας και το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης και η περιοδεία του θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Παρασκευής με ομιλία του σε συγκέντρωση πολιτών στην Κοζάνη.

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