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Διαβάζω ότι στο πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ εξετάζονται παρεμβάσεις ώστε να μένουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη των εργαζομένων: μειώσεις ασφαλιστικών κρατήσεων, αυξήσεις μισθών και άλλες ελαφρύνσεις. Μεταξύ άλλων, συζητείται μείωση των εισφορών κατά 0,5 μονάδες και αναζητείται περιθώριο για επιπλέον μία μονάδα.

Καλώς το σκέφτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μόνο που αυτό ακριβώς φωνάζουμε εδώ και πολύ καιρό.

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Αν θέλεις πραγματικά να στηρίξεις το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων, μην παίρνεις πρώτα τα χρήματα από την τσέπη τους για να τους επιστρέψεις μετά ένα μέρος τους με επιδόματα, pass, κάρτες και έκτακτες «ενισχύσεις».

Αύξησε ουσιαστικά το αφορολόγητο. Κοίταξε το παράδειγμα της Κύπρου, όπου η πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση έχει ανεβάσει το αφορολόγητο φυσικών προσώπων στις 22.000 ευρώ ετησίως. Άνοιξε περισσότερο τις φορολογικές κλίμακες. Μείωσε τη φορολογική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων αλλά και των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να επενδύουν, να προσλαμβάνουν και να πληρώνουν καλύτερους μισθούς.

Και επιτέλους, χαμηλώστε τον ΦΠΑ. Ειδικά στα βασικά είδη διατροφής και στα ελληνικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, μπορεί να υπάρξει πολύ πιο τολμηρή πολιτική, με αυστηρούς ελέγχους ώστε η μείωση να φτάνει πράγματι στην τελική τιμή.

Γιατί υπάρχει και κάτι βαθύτερο: η αξιοπρέπεια.

Ο πολίτης δεν θέλει να αισθάνεται επαίτης. Δεν θέλει κάθε τόσο να περιμένει πότε θα ανοίξει κάποια πλατφόρμα για να πάρει 100, 150 ή 200 ευρώ. Θέλει να ζει από τον μισθό και τη δουλειά του. Να ξέρει ότι το κράτος δεν του αδειάζει την τσέπη για να εμφανιστεί αργότερα ως ευεργέτης και ελεήμων επιστρέφοντάς του ψίχουλα από όσα προηγουμένως εισέπραξε.

Και υπάρχει ένα τελευταίο ερώτημα: γιατί τώρα;

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Γιατί τέτοιες ουσιαστικές μειώσεις συζητούνται όσο πλησιάζουμε προς την τελική ευθεία της κυβερνητικής θητείας; Γιατί δεν έγιναν πριν από έναν ή δύο χρόνια, όταν η οικονομία είχε ήδη επιστρέψει σε ανάπτυξη και τα δημόσια έσοδα ενισχύονταν;

Μόνιμες φοροελαφρύνσεις, όχι προεκλογικές παροχές.

Αυτό χρειάζεται η κοινωνία. Και κυρίως αυτό δικαιούται.

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