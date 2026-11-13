Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 189,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Οκτώβριο, ενώ ο Νοέμβριος παρουσιάζει έντονες ημερήσιες διακυμάνσεις.

Οι αυξήσεις στις τιμές οφείλονται κυρίως στο κόστος του φυσικού αερίου, στις καιρικές συνθήκες και στην αυξημένη ζήτηση κατά τις ώρες αιχμής.

Οι καταναλωτές με κυμαινόμενα τιμολόγια αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανατιμήσεων, σε αντίθεση με όσους έχουν επιλέξει σταθερά προγράμματα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι επιχειρήσεις με υψηλή κατανάλωση βλέπουν το λειτουργικό τους κόστος να αυξάνεται, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει πληθωριστικές πιέσεις στα προϊόντα.

Η τελική επιβάρυνση των νοικοκυριών για τον Νοέμβριο θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση ή την υποχώρηση των τρεχουσών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά.

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Η μέση χονδρεμπορική τιμή του Οκτωβρίου διαμορφώθηκε στα 189,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ ο Νοέμβριος παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, με ημερήσιες τιμές από 145 έως… 350 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν με ανησυχία την πορεία των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο χειμώνας έχει ήδη μπει και η χονδρεμπορική αγορά προεξοφλεί “τσιμπημένους” λογαριασμούς ρεύματος…

Ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με μέση χονδρεμπορική τιμή 189,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδο ήδη υψηλό για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Νοέμβριο καταγράφονται μεγάλες αυξομειώσεις. Στις 9 Νοεμβρίου η ημερήσια τιμή έφτασε τα 350 ευρώ/MWh, ενώ στις 12 Νοεμβρίου υποχώρησε στα 225,09 ευρώ. Για σήμερα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου η αντίστοιχη τιμή διαμορφώθηκε, στα 144,83 ευρώ/MWh.

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Περίοδος Χονδρεμπορική τιμή Οκτώβριος 2026 – μηνιαίος μέσος όρος 189,40 €/MWh 9 Νοεμβρίου – ημερήσια τιμή 350,00 €/MWh 12 Νοεμβρίου – ημερήσια τιμή 225,09 €/MWh 13 Νοεμβρίου – ημερήσια τιμή 144,83 €/MWh

Η υποχώρηση των τελευταίων ημερών είναι ενθαρρυντική, αλλά δεν αρκεί για να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με την τελική μηνιαία επιβάρυνση.

Γιατί ακριβαίνει το ηλεκτρικό ρεύμα

Τρεις παράγοντες επηρεάζουν καθοριστικά τις τιμές.

Πρώτον, το φυσικό αέριο. Όταν αυξάνεται το κόστος του, ακριβαίνει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες που το χρησιμοποιούν.

Δεύτερον, οι καιρικές συνθήκες. Σε περιόδους άπνοιας ή περιορισμένης ηλιοφάνειας μειώνεται η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και αυξάνεται η ανάγκη λειτουργίας συμβατικών μονάδων.

Τρίτον, η αυξημένη ζήτηση. Η μεγαλύτερη κατανάλωση, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, μπορεί να οδηγήσει στην ενεργοποίηση ακριβότερων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

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Οι διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις και οι τιμές του φυσικού αερίου επιτείνουν την αβεβαιότητα.

Τι σημαίνουν οι αυξήσεις για τα νοικοκυριά

Οι καταναλωτές με κυμαινόμενα τιμολόγια είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στις μεταβολές της χονδρεμπορικής αγοράς. Ήδη, τα πράσινα τιμολόγια του Νοεμβρίου εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις σε αρκετούς παρόχους, με τις ανατιμήσεις ορισμένων προγραμμάτων να φτάνουν έως και το 76%. Αντίθετα, όσοι έχουν επιλέξει σταθερό μπλε τιμολόγιο γνωρίζουν εκ των προτέρων την τιμή προμήθειας που θα πληρώνουν κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους.

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Για παράδειγμα, εάν η χρέωση αυξηθεί από 15 σε 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα, η επιβάρυνση διαμορφώνεται ως εξής:

Μηνιαία κατανάλωση Πρόσθετο κόστος 300 kWh 12 € 500 kWh 20 € 800 kWh 32 € 1.000 kWh 40 €

Κίνδυνος νέων ανατιμήσεων στην αγορά

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους επηρεάζει και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όσες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Αρτοποιεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ και βιοτεχνίες αντιμετωπίζουν αυξημένες δαπάνες λειτουργίας όταν τα τιμολόγιά τους ακολουθούν τη χονδρεμπορική αγορά. Εάν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν, μέρος του κόστους ενδέχεται να μεταφερθεί στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, δημιουργώντας πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις.

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Πώς μπορεί να προστατευθεί ένα νοικοκυριό

Η πρώτη κίνηση είναι η σύγκριση των διαθέσιμων τιμολογίων, με προσοχή όχι μόνο στην τιμή της κιλοβατώρας αλλά και στο μηνιαίο πάγιο, στις εκπτώσεις και στους όρους της σύμβασης. Για όσους επιθυμούν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, ένα ανταγωνιστικό σταθερό τιμολόγιο μπορεί να περιορίσει την έκθεση στις αυξήσεις.

Παράλληλα, η σωστή χρήση της ηλεκτρικής θέρμανσης, η συντήρηση των κλιματιστικών, η αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης και η αξιοποίηση των μειωμένων χρεώσεων του διζωνικού τιμολογίου μπορούν να μειώσουν το κόστος.

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Τα ευάλωτα νοικοκυριά πρέπει επίσης να εξετάσουν εάν δικαιούνται ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

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Τι θα κρίνει τις τιμές του Δεκεμβρίου

Το καθοριστικό στοιχείο για την επόμενη περίοδο θα είναι η μέση χονδρεμπορική τιμή με την οποία θα ολοκληρωθεί ο Νοέμβριος. Εάν οι χαμηλότερες ημερήσιες τιμές διατηρηθούν, οι πιέσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια ενδέχεται να περιοριστούν. Εάν επιστρέψουν οι μεγάλες αυξήσεις των πρώτων ημερών, οι καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιβάρυνσης.

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